https://sputnik-abkhazia.ru/20231011/trapsh-voennyy-pozhar-v-mire--eto-signal-abkhazii-dlya-ukrepleniya-oboronosposobnosti-1048562202.html

Трапш: военный пожар в мире – это сигнал Абхазии для укрепления обороноспособности

Трапш: военный пожар в мире – это сигнал Абхазии для укрепления обороноспособности

Какие угрозы несет в себе война на Ближнем Востоке, в чем состоят сценарии развития этого конфликта и какие вызовы возникают перед нашей республикой, об этом в... 11.10.2023, Sputnik Абхазия

2023-10-11T17:32+0300

2023-10-11T17:32+0300

2023-10-11T17:32+0300

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Трапш: военный пожар в мире – это сигнал для Абхазии в укреплении обороноспособности Трапш: военный пожар в мире – это сигнал для Абхазии в укреплении обороноспособности

Наблюдая за ростом международной турбулентности, за ростом конфликтов, нужно понимать, что надо быть готовым к возможному силовому сценарию решения любых проблем, отметил политолог в интервью радио."Израиль понес существенные потери, имея достаточно мощную армию, потому что не учитывал уроки современных конфликтов. Абхазии, несмотря на наличие союзника и партнера в лице России, нужно проводить аудит собственной безопасности и обороноспособности и понимать, насколько абхазская армия при ограниченных ресурсах учитывает новейшие тенденции в развитии военного дела. Кризис – это очередной сигнал, что нужно адаптироваться, нужно думать на перспективу и не жить светлыми воспоминаниями", – подчеркнул Трапш.Рассуждая о сложившейся ситуации в мире в вопросе безопасности, политолог сказал, что сомневается в том, что кто-то может контролировать."Между крупнейшими игроками согласия нет. ООН уже давно не инструмент, который может что-то регулировать, единственный регулятор – это здравый смысл, который присутствует у этих крупных игроков. Но насколько тут здравый смысл будет работать, большой вопрос. Мир в состоянии глобальной нестабильности, и нужна новая система международных отношений, новые контуры безопасности", – сказал Трапш.Говоря о решении вопроса палестино-израильского конфликта, собеседник Sputnik, отметил, что пока нет силы, которая смогла бы устранить причины, а пока ее нет, конфликт будет продолжаться."Пока военный пожар не у наших ворот, это не значит, что нужно сидеть и наблюдать, это значит, что надо использовать свой шанс для укрепления собственной обороноспособности. Не купить пару автомобилей представительского класса, купить пару дронов, к примеру, которые могут быть использованы в военном деле", – сказал Трапш.Интервью с политологом слушайте в аудиофайле.

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