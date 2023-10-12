https://sputnik-abkhazia.ru/20231012/ankvab-podpisal-rasporyazhenie-o-prizyve-v-oktyabre-dekabre-2023-goda-na-voennuyu-sluzhbu-1048587560.html
Анкваб подписал распоряжение о призыве в октябре-декабре 2023 года на военную службу
Анкваб подписал распоряжение о призыве в октябре-декабре 2023 года на военную службу
Президент Аслан Бжания подписал Указ о военном призыве с 1 октября по 31 декабря 2023 года. 12.10.2023, Sputnik Абхазия
2023-10-12T20:30+0300
2023-10-12T20:30+0300
2023-10-12T20:30+0300
в абхазии
призыв
абхазия
армия
александр анкваб
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СУХУМ, 12 окт - Sputnik. Премьер-министр Александр Анкваб подписал распоряжение о призыве в октябре - декабре 2023 года на военную службу граждан Абхазии.Администрациям Сухума и районов предписано создать призывные комиссии.МВД должно будет принять меры по розыску лиц, уклоняющихся от призыва на военную службу.Министерство здравоохранения должно выделить в состав республиканской, районных призывных комиссий и призывной комиссии Сухума врачей-специалистов для проведения медицинского освидетельствования призывников.Контроль за исполнением распоряжения возложен на Минобороны.На военную службу призываются граждане Абхазии в возрасте от 18 до 27 лет, не пребывающие в запасе и подлежащие призыву.
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призыв, абхазия, армия, александр анкваб
призыв, абхазия, армия, александр анкваб
Анкваб подписал распоряжение о призыве в октябре-декабре 2023 года на военную службу
Президент Аслан Бжания подписал Указ о военном призыве с 1 октября по 31 декабря 2023 года.
СУХУМ, 12 окт - Sputnik.
Премьер-министр Александр Анкваб подписал распоряжение
о призыве в октябре - декабре 2023 года на военную службу граждан Абхазии.
Минобороны поручено в течение 15 дней с даты окончания призыва представить в Кабинет министров информацию об итогах призыва.
Администрациям Сухума и районов предписано создать призывные комиссии.
МВД должно будет принять меры по розыску лиц, уклоняющихся от призыва на военную службу.
Министерство здравоохранения должно выделить в состав республиканской, районных призывных комиссий и призывной комиссии Сухума врачей-специалистов для проведения медицинского освидетельствования призывников.
Контроль за исполнением распоряжения возложен на Минобороны.
На военную службу призываются граждане Абхазии в возрасте от 18 до 27 лет, не пребывающие в запасе и подлежащие призыву.