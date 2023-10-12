https://sputnik-abkhazia.ru/20231012/ankvab-podpisal-rasporyazhenie-o-prizyve-v-oktyabre-dekabre-2023-goda-na-voennuyu-sluzhbu-1048587560.html

Анкваб подписал распоряжение о призыве в октябре-декабре 2023 года на военную службу

Анкваб подписал распоряжение о призыве в октябре-декабре 2023 года на военную службу

Президент Аслан Бжания подписал Указ о военном призыве с 1 октября по 31 декабря 2023 года. 12.10.2023, Sputnik Абхазия

2023-10-12T20:30+0300

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александр анкваб

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СУХУМ, 12 окт - Sputnik. Премьер-министр Александр Анкваб подписал распоряжение о призыве в октябре - декабре 2023 года на военную службу граждан Абхазии.Администрациям Сухума и районов предписано создать призывные комиссии.МВД должно будет принять меры по розыску лиц, уклоняющихся от призыва на военную службу.Министерство здравоохранения должно выделить в состав республиканской, районных призывных комиссий и призывной комиссии Сухума врачей-специалистов для проведения медицинского освидетельствования призывников.Контроль за исполнением распоряжения возложен на Минобороны.На военную службу призываются граждане Абхазии в возрасте от 18 до 27 лет, не пребывающие в запасе и подлежащие призыву.

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