https://sputnik-abkhazia.ru/20231012/pervye-gosti-iz-bashkortostana-priekhali-v-abkhaziyu-1048579871.html

Первые гости из Башкортостана приехали в Абхазию

Первые гости из Башкортостана приехали в Абхазию

Группа из 46 туристов из Башкортостана приехала в Абхазию для ознакомительного тура. 12.10.2023, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 12 окт – Sputnik. Первые гости из Башкортостана прибыли в Абхазию, сообщили в пресс-службе Минтуризма. Всего приехало 46 гостей. Они будут находиться в Абхазии пять дней. За это время туристы посетят озеро Рица, дачу Сталина, Новый Афон.

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