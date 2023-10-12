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Первые гости из Башкортостана приехали в Абхазию
Первые гости из Башкортостана приехали в Абхазию
Группа из 46 туристов из Башкортостана приехала в Абхазию для ознакомительного тура. 12.10.2023, Sputnik Абхазия
2023-10-12T13:15+0300
2023-10-12T13:15+0300
2023-10-12T13:24+0300
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СУХУМ, 12 окт – Sputnik. Первые гости из Башкортостана прибыли в Абхазию, сообщили в пресс-службе Минтуризма. Всего приехало 46 гостей. Они будут находиться в Абхазии пять дней. За это время туристы посетят озеро Рица, дачу Сталина, Новый Афон.
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башкортостан, абхазия, отдых в абхазии, туристы
башкортостан, абхазия, отдых в абхазии, туристы
Первые гости из Башкортостана приехали в Абхазию
13:15 12.10.2023 (обновлено: 13:24 12.10.2023)
Группа из 46 туристов из Башкортостана приехала в Абхазию для ознакомительного тура.
СУХУМ, 12 окт – Sputnik. Первые гости из Башкортостана прибыли в Абхазию, сообщили в пресс-службе Минтуризма.
Пилотный тур организовали для пожилых жителей республики в рамках расширения географии проекта "Башкирское долголетие. Туризм".
Всего приехало 46 гостей. Они будут находиться в Абхазии пять дней. За это время туристы посетят озеро Рица, дачу Сталина, Новый Афон.