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Вечерний Сухум - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
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https://sputnik-abkhazia.ru/20231012/pervye-partii-mandarinov-vvezli-v-rossiyu-iz-abkhazii-1048587173.html
Первые партии мандаринов ввезли в Россию из Абхазии
Первые партии мандаринов ввезли в Россию из Абхазии
Ожидаемый урожай цитрусовых в 2023 году в Абхазии составляет 30 тысяч тонн. 12.10.2023, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 12 окт - Sputnik. Первые семь ​тонн цитрусовых ввезли в Россию из Абхазии, сообщили в ФТС РФ. Как ранее рассказал Sputnik главный агроном отдела агрономии Министерства сельского хозяйства Абхазии Теваз Ачба, ожидаемый урожай цитрусовых в 2023 году составляет 30 тысяч тонн.По данным Государственного таможенного комитета Абхазии, в 2022 году было экспортировано более 39 тысяч тонн цитрусовых.
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мандарины, абхазия, россия, экспорт
мандарины, абхазия, россия, экспорт

Первые партии мандаринов ввезли в Россию из Абхазии

19:15 12.10.2023
© Sputnik / Марианна Кубрава Сбор мандаринов в Абхазии
Сбор мандаринов в Абхазии - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2023
© Sputnik / Марианна Кубрава
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Ожидаемый урожай цитрусовых в 2023 году в Абхазии составляет 30 тысяч тонн.
СУХУМ, 12 окт - Sputnik. Первые семь ​тонн цитрусовых ввезли в Россию из Абхазии, сообщили в ФТС РФ.
Абхазские предприниматели также ввезли на территорию России около тонны фейхоа и около двух тонн лимонов - всего более десяти тонн сельхозпродукции. ​ ​ ​
Как ранее рассказал Sputnik главный агроном отдела агрономии Министерства сельского хозяйства Абхазии Теваз Ачба, ожидаемый урожай цитрусовых в 2023 году составляет 30 тысяч тонн.
По данным Государственного таможенного комитета Абхазии, в 2022 году было экспортировано более 39 тысяч тонн цитрусовых.
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