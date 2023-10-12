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Первые партии мандаринов ввезли в Россию из Абхазии
Первые партии мандаринов ввезли в Россию из Абхазии
Ожидаемый урожай цитрусовых в 2023 году в Абхазии составляет 30 тысяч тонн. 12.10.2023, Sputnik Абхазия
2023-10-12T19:15+0300
2023-10-12T19:15+0300
2023-10-12T19:15+0300
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СУХУМ, 12 окт - Sputnik. Первые семь тонн цитрусовых ввезли в Россию из Абхазии, сообщили в ФТС РФ. Как ранее рассказал Sputnik главный агроном отдела агрономии Министерства сельского хозяйства Абхазии Теваз Ачба, ожидаемый урожай цитрусовых в 2023 году составляет 30 тысяч тонн.По данным Государственного таможенного комитета Абхазии, в 2022 году было экспортировано более 39 тысяч тонн цитрусовых.
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мандарины, абхазия, россия, экспорт
мандарины, абхазия, россия, экспорт
Первые партии мандаринов ввезли в Россию из Абхазии
Ожидаемый урожай цитрусовых в 2023 году в Абхазии составляет 30 тысяч тонн.
СУХУМ, 12 окт - Sputnik. Первые семь тонн цитрусовых ввезли в Россию из Абхазии, сообщили в ФТС РФ.
Абхазские предприниматели также ввезли на территорию России около тонны фейхоа и около двух тонн лимонов - всего более десяти тонн сельхозпродукции.
Как ранее рассказал Sputnik главный агроном отдела агрономии Министерства сельского хозяйства Абхазии Теваз Ачба, ожидаемый урожай цитрусовых в 2023 году составляет 30 тысяч тонн.
По данным Государственного таможенного комитета Абхазии, в 2022 году было экспортировано более 39 тысяч тонн цитрусовых.