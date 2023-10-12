https://sputnik-abkhazia.ru/20231012/pervye-partii-mandarinov-vvezli-v-rossiyu-iz-abkhazii-1048587173.html

Первые партии мандаринов ввезли в Россию из Абхазии

Первые партии мандаринов ввезли в Россию из Абхазии

Ожидаемый урожай цитрусовых в 2023 году в Абхазии составляет 30 тысяч тонн. 12.10.2023, Sputnik Абхазия

2023-10-12T19:15+0300

2023-10-12T19:15+0300

2023-10-12T19:15+0300

в абхазии

мандарины

абхазия

россия

экспорт

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/0b/10/1036355883_0:161:3067:1886_1920x0_80_0_0_38569f8edccf42a6c114d09c3628ae78.jpg

СУХУМ, 12 окт - Sputnik. Первые семь ​тонн цитрусовых ввезли в Россию из Абхазии, сообщили в ФТС РФ. Как ранее рассказал Sputnik главный агроном отдела агрономии Министерства сельского хозяйства Абхазии Теваз Ачба, ожидаемый урожай цитрусовых в 2023 году составляет 30 тысяч тонн.По данным Государственного таможенного комитета Абхазии, в 2022 году было экспортировано более 39 тысяч тонн цитрусовых.

абхазия

россия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

мандарины, абхазия, россия, экспорт