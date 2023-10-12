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Певец Валерий Майромян даст первый сольный концерт в Абхазии

Певец Валерий Майромян даст первый сольный концерт в Абхазии

Концерт артиста Валерия Майромяна состоится на площадке "Ruin-bar" в пятницу 13 октября, в 19:00. 12.10.2023, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 12 окт – Sputnik, Асмат Цвижба. Первый сольный концерт певца из Абхазии Валерия Майромяна состоится в Сухуме в пятницу, 13 октября. В интервью Sputnik артист рассказал, что давно планировал провести сольный концерт в Абхазии, так как большинство его слушателей местные жители, но была проблема с выбором концертной площадки. С собой музыкант привез команду – гитариста, диджея, звуковика, а сам он планирует сыграть на фортепианино. Майромян признался, что выступать на родине для него очень ответственно. Уже несколько лет артист выступает под псевдонимом blizkey. По его словам, он отражает общую мысль его творчества, главный посыл музыки, которая "близка всем"."У меня самого такое ощущение от своей музыки, либо ты сразу полюбишь ее всем сердцем, либо это не твое", – добавил он. Артист не относит свое творчество к определенному музыкальному стилю. Свои песни он называет музыкальным путешествием и отмечает, что в композициях старается смешивать стили. Валерий Майромян начал свою музыкальную карьеру, участвуя в проекте "Апсны Star". Он также был участником музыкального реалити-шоу "Голос Армении", франшизы The Voice, показ которого проходил на телеканале Armenia TV. В 2022 году Майромян успешно выступил на ежегодном музыкальном фестивале в Санкт-Петербурге Stereoleto.

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