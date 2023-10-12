https://sputnik-abkhazia.ru/20231012/posrednik-tsvizhba-o-planakh-po-uvelicheniyu-byudzheta-dorozhnogo-fonda-i-rabotakh-v-2023-godu--1048570641.html

Посредник: Цвижба о планах по увеличению бюджета Дорожного фонда и работах в 2023 году

Посредник: Цвижба о планах по увеличению бюджета Дорожного фонда и работах в 2023 году

Заместитель председателя Дорожного фонда Абхазии Виталий Цвижба в эфире радио Sputnik рассказал о том, какие работы запланированы фондом в текущем году, как... 12.10.2023, Sputnik Абхазия

2023-10-12T12:10+0300

2023-10-12T12:10+0300

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Посредник: Цвижба о планах по увеличению бюджета дорожного фонда и работах в 2023 году Посредник: Цвижба о планах по увеличению бюджета дорожного фонда и работах в 2023 году

Республиканская дорога находится в хорошем состоянии, сказал Цвижба оценивая ее. Были проведены масштабные работы по расчистке придорожной территории, на эти работы в целом в прошлом году и в этом было выделено 14 миллионов 100 тысяч рублей. Также по словам заместителя председателя Дорожного фонда в Очамчырском районе были приведены в порядок все мостовые сооружения.О других работах фонда и о планах по увеличению бюджета слушайте в аудиофайле.

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