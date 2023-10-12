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Церковные записи: как в Госархиве спасают редкие книги
Церковные записи: как в Госархиве спасают редкие книги
В Государственном архиве Абхазии проходит работа по восстановлению и оцифровке церковных метрических книг конца XIX - начала ХХ века. 12.10.2023, Sputnik Абхазия
2023-10-12T10:15+0300
2023-10-12T10:15+0300
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Метрические книги, которые восстанавливают в Государственном архиве республики, датируются концом XIX - началом ХХ века – периодом существования Российской империи.В те времена ЗАГСов не было, записи актов гражданского состояния велись при церквях священниками. В Абхазии, бывшей частью Российской империи, метрические книги также вели в церквях.Документы, представляющие историческую ценность, находились в удручающем состоянии, причина – отсутствие надлежащих условий хранения в послевоенный период. Книги пришли в ветхое состояние, сейчас задача сотрудников Госархива – отреставрировать книги и оцифровать их.
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видео, мультимедиа, абхазия, архив, видео
видео, мультимедиа, абхазия, архив, видео
Церковные записи: как в Госархиве спасают редкие книги
10:15 12.10.2023 (обновлено: 10:31 12.10.2023)
В Государственном архиве Абхазии проходит работа по восстановлению и оцифровке церковных метрических книг конца XIX - начала ХХ века.
Метрические книги, которые восстанавливают в Государственном архиве республики, датируются концом XIX - началом ХХ века – периодом существования Российской империи.
В те времена ЗАГСов не было, записи актов гражданского состояния велись при церквях священниками. В Абхазии, бывшей частью Российской империи, метрические книги также вели в церквях.
Документы, представляющие историческую ценность, находились в удручающем состоянии, причина – отсутствие надлежащих условий хранения в послевоенный период. Книги пришли в ветхое состояние, сейчас задача сотрудников Госархива – отреставрировать книги и оцифровать их.