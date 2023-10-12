https://sputnik-abkhazia.ru/20231012/uvelichennye-tarify-i-stavki-dorozhnyy-fond-abkhazii-rasskazal-o-planakh---1048581066.html

Увеличенные тарифы и ставки: Дорожный фонд Абхазии рассказал о планах

Увеличенные тарифы и ставки: Дорожный фонд Абхазии рассказал о планах

В интервью радио Sputnik зампредседателя Дорожного фонда Абхазии Виталий Цвижба рассказал о работах, выполненных к юбилею Победы и Независимости, и планах по... 12.10.2023, Sputnik Абхазия

2023-10-12T13:50+0300

2023-10-12T13:50+0300

2023-10-12T14:34+0300

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дорожный фонд абхазии

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По словам Цвижба, к юбилею Победы и Независимости была приведена в порядок проезжая часть "придорожных элементов" республиканской дороги, очищена от ненужной растительности. На эти цели в 2022-2023 годах было выделено более 14 миллионов рублей. В Очамчыре, по его словам, были приведены в порядок все мостовые сооружения, частично на республиканской трассе установлены дорожные знаки. Со слов Цвижба, планируется, что в бюджет фонда будет поступать 20% от страхования иностранных транспортных средств в Абхазии и будут повышены тарифные ставки налога на транспортные средства. Подробнее о нововведениях узнайте из интервью Sputnik.

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