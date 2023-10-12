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Увеличенные тарифы и ставки: Дорожный фонд Абхазии рассказал о планах
Увеличенные тарифы и ставки: Дорожный фонд Абхазии рассказал о планах
В интервью радио Sputnik зампредседателя Дорожного фонда Абхазии Виталий Цвижба рассказал о работах, выполненных к юбилею Победы и Независимости, и планах по... 12.10.2023, Sputnik Абхазия
2023-10-12T13:50+0300
2023-10-12T13:50+0300
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По словам Цвижба, к юбилею Победы и Независимости была приведена в порядок проезжая часть "придорожных элементов" республиканской дороги, очищена от ненужной растительности. На эти цели в 2022-2023 годах было выделено более 14 миллионов рублей. В Очамчыре, по его словам, были приведены в порядок все мостовые сооружения, частично на республиканской трассе установлены дорожные знаки. Со слов Цвижба, планируется, что в бюджет фонда будет поступать 20% от страхования иностранных транспортных средств в Абхазии и будут повышены тарифные ставки налога на транспортные средства. Подробнее о нововведениях узнайте из интервью Sputnik.
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видео, мультимедиа, абхазия, дорожный фонд абхазии, видео
видео, мультимедиа, абхазия, дорожный фонд абхазии, видео
Увеличенные тарифы и ставки: Дорожный фонд Абхазии рассказал о планах
13:50 12.10.2023 (обновлено: 14:34 12.10.2023)
В интервью радио Sputnik зампредседателя Дорожного фонда Абхазии Виталий Цвижба рассказал о работах, выполненных к юбилею Победы и Независимости, и планах по увеличению бюджета фонда.
По словам Цвижба, к юбилею Победы и Независимости была приведена в порядок проезжая часть "придорожных элементов" республиканской дороги, очищена от ненужной растительности.
На эти цели в 2022-2023 годах было выделено более 14 миллионов рублей.
В Очамчыре, по его словам, были приведены в порядок все мостовые сооружения, частично на республиканской трассе установлены дорожные знаки.
Со слов Цвижба, планируется, что в бюджет фонда будет поступать 20% от страхования иностранных транспортных средств в Абхазии и будут повышены тарифные ставки налога на транспортные средства.
Подробнее о нововведениях узнайте из интервью Sputnik.