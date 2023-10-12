https://sputnik-abkhazia.ru/20231012/verkhovnyy-sud-rassmotrit-naznachenie-prinuditelnogo-lecheniya-v-otnoshenii-shakro-gergedava-1048586182.html

Верховный суд рассмотрит назначение принудительного лечения в отношении Шакро Гергедава

Верховный суд рассмотрит назначение принудительного лечения в отношении Шакро Гергедава

СУХУМ, 12 окт - Sputnik. Верховный суд Абхазии рассмотрит назначение принудительного лечения Шакро Гергедава, который обвиняется в убийстве и покушении на... 12.10.2023, Sputnik Абхазия

2023-10-12T17:25+0300

2023-10-12T17:25+0300

2023-10-12T17:52+0300

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СУХУМ, 12 окт - Sputnik. Верховный суд Абхазии рассмотрит назначение принудительного лечения Шакро Гергедава, который обвиняется в убийстве и покушении на убийство, сообщила пресс-служба Генпрокуратуры.Предварительное следствие установило, что Гергедава подозревал Кукава и Сичинава в работе на грузинскую диверсионно-террористическую группу и похищении его сына в 2015 году. 12 апреля 2023 года Гергедава в селе Хяцха Галского района выстрелил в Кукава, который после этого остался в живых, и смертельно ранил ножом Сичинава.

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