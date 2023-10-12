https://sputnik-abkhazia.ru/20231012/vzaimnyy-interes-bartsits-o-razvitii-ekonomicheskogo-sotrudnichestva-abkhazii-i-rossii--1048530974.html

Взаимный интерес: Барциц о развитии экономического сотрудничества Абхазии и России

Взаимный интерес: Барциц о развитии экономического сотрудничества Абхазии и России

Торговый представитель Абхазии в России Олег Барциц в эфире радио Sputnik оценил сотрудничество в экономике между Абхазией и Россией, поделился своим мнением о... 12.10.2023, Sputnik Абхазия

2023-10-12T15:35+0300

2023-10-12T15:35+0300

2023-10-12T16:04+0300

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Взаимный интерес: Барциц о развитии экономического сотрудничества Абхазии и России Взаимный интерес: Барциц о развитии экономического сотрудничества Абхазии и России

Олег Барциц в интервью радио Sputnik сказал, что сам факт встречи президентов России и Абхазии с учетом плотного графика Владимира Путина, сам по себе уже является весьма позитивным фактом.По мнению Барциц, у стратегического партнера Абхазии есть все основания констатировать удовлетворение от того товарооборота, который возрастает, от той степени экономического сотрудничества, которое существует."Конечно, те услуги, которые небольшая Абхазия в состоянии поставить, те небольшие группы товаров, которые мы можем представить на российском рынок, они оцениваются позитивно. При этом наши выгодоприобретения могли бы быть значительно больше от этого взаимодействия. В режиме нынешних санкций очень важным представляется российский рынок, обширный, дружелюбный. Локомотивом абхазской экономики является туризм. Если бы к этому мы добавили бы эффективную политику в области агро-переработки, развития своего сельского хозяйства, эффект от этого взаимодействия был бы кратно выше", – отметил Барциц.Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.

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