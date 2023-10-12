https://sputnik-abkhazia.ru/20231012/vzaimnyy-interes-bartsits-o-razvitii-ekonomicheskogo-sotrudnichestva-abkhazii-i-rossii--1048530974.html
Взаимный интерес: Барциц о развитии экономического сотрудничества Абхазии и России
Взаимный интерес: Барциц о развитии экономического сотрудничества Абхазии и России
Торговый представитель Абхазии в России Олег Барциц в эфире радио Sputnik оценил сотрудничество в экономике между Абхазией и Россией, поделился своим мнением о... 12.10.2023, Sputnik Абхазия
2023-10-12T15:35+0300
2023-10-12T15:35+0300
2023-10-12T16:04+0300
радио
подкасты
инвестиционная программа социально-экономического развития абхазии
экономика
торговля
взаимный интерес
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/0a/0c/1048580256_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_2090071fe655113601a3a3782aab3acb.jpg
Взаимный интерес: Барциц о развитии экономического сотрудничества Абхазии и России
Взаимный интерес: Барциц о развитии экономического сотрудничества Абхазии и России
Олег Барциц в интервью радио Sputnik сказал, что сам факт встречи президентов России и Абхазии с учетом плотного графика Владимира Путина, сам по себе уже является весьма позитивным фактом.По мнению Барциц, у стратегического партнера Абхазии есть все основания констатировать удовлетворение от того товарооборота, который возрастает, от той степени экономического сотрудничества, которое существует."Конечно, те услуги, которые небольшая Абхазия в состоянии поставить, те небольшие группы товаров, которые мы можем представить на российском рынок, они оцениваются позитивно. При этом наши выгодоприобретения могли бы быть значительно больше от этого взаимодействия. В режиме нынешних санкций очень важным представляется российский рынок, обширный, дружелюбный. Локомотивом абхазской экономики является туризм. Если бы к этому мы добавили бы эффективную политику в области агро-переработки, развития своего сельского хозяйства, эффект от этого взаимодействия был бы кратно выше", – отметил Барциц.Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/0a/0c/1048580256_136:0:1273:853_1920x0_80_0_0_057a5ff04dac8a11c6b2113fdc5ae70e.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
подкасты, инвестиционная программа социально-экономического развития абхазии, экономика, торговля, аудио, взаимный интерес
подкасты, инвестиционная программа социально-экономического развития абхазии, экономика, торговля, аудио, взаимный интерес
Взаимный интерес: Барциц о развитии экономического сотрудничества Абхазии и России
15:35 12.10.2023 (обновлено: 16:04 12.10.2023)
Торговый представитель Абхазии в России Олег Барциц в эфире радио Sputnik оценил сотрудничество в экономике между Абхазией и Россией, поделился своим мнением о том, как еще больше развивать эти отношения в будущем.
Олег Барциц в интервью радио Sputnik сказал, что сам факт встречи президентов России и Абхазии с учетом плотного графика Владимира Путина, сам по себе уже является весьма позитивным фактом.
По мнению Барциц, у стратегического партнера Абхазии есть все основания констатировать удовлетворение от того товарооборота, который возрастает, от той степени экономического сотрудничества, которое существует.
"Конечно, те услуги, которые небольшая Абхазия в состоянии поставить, те небольшие группы товаров, которые мы можем представить на российском рынок, они оцениваются позитивно. При этом наши выгодоприобретения могли бы быть значительно больше от этого взаимодействия. В режиме нынешних санкций очень важным представляется российский рынок, обширный, дружелюбный. Локомотивом абхазской экономики является туризм. Если бы к этому мы добавили бы эффективную политику в области агро-переработки, развития своего сельского хозяйства, эффект от этого взаимодействия был бы кратно выше", – отметил Барциц.
Полную версию интервью слушайте в аудиофайле
.