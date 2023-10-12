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Задержан подозреваемый в убийстве Романа Джугелия
Задержан подозреваемый в убийстве Романа Джугелия
СУХУМ, 12 окт - Sputnik. Задержан подозреваемый в убийстве Романа Джугелия, сообщила пресс-служба Генпрокуратуры Абхазии.Е. Ашуба был объявлен в розыск в... 12.10.2023, Sputnik Абхазия
2023-10-12T18:00+0300
2023-10-12T18:00+0300
2023-10-12T18:00+0300
в абхазии
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сухумский городской суд
абхазия
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СУХУМ, 12 окт - Sputnik. Задержан подозреваемый в убийстве Романа Джугелия, сообщила пресс-служба Генпрокуратуры Абхазии.Е. Ашуба был объявлен в розыск в августе этого года, 11 октября его задержала прокуратура Сухума.В Сухумский горсуд будет направлено ходатайство о назначении ареста Ашуба.Тело 37-летнего Джугелия было обнаружено в "Жигулях" на обочине дороги в селе Абгархук Гудаутского района 3 июля.
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генеральная прокуратура абхазии, сухумский городской суд, абхазия
генеральная прокуратура абхазии, сухумский городской суд, абхазия
Задержан подозреваемый в убийстве Романа Джугелия
СУХУМ, 12 окт - Sputnik. Задержан подозреваемый в убийстве Романа Джугелия, сообщила пресс-служба Генпрокуратуры Абхазии.
Е. Ашуба был объявлен в розыск в августе этого года, 11 октября его задержала прокуратура Сухума.
В Сухумский горсуд будет направлено ходатайство о назначении ареста Ашуба.
Тело 37-летнего Джугелия было обнаружено в "Жигулях" на обочине дороги в селе Абгархук Гудаутского района 3 июля.