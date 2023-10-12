https://sputnik-abkhazia.ru/20231012/zhurnalist-sputnik-s-zhenoy-raneny-pri-udare-drona-vsu-pod-belgorodom-ikh-doch-pogibla-1048582490.html

Журналист Sputnik с женой ранены при ударе дрона ВСУ под Белгородом, их дочь погибла

Журналист Sputnik с женой ранены при ударе дрона ВСУ под Белгородом, их дочь погибла

В четверг утром стало известно о падении беспилотника на частные дома на окраине Белгорода. 12.10.2023, Sputnik Абхазия

2023-10-12T14:57+0300

2023-10-12T14:57+0300

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военная спецоперация рф в донбассе

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СУХУМ, 12 окт – Sputnik. Журналист Sputnik и его жена были ранены при ударе дрона ВСУ под Белгородом, погибла их 4-летняя дочь, сообщил гендиректор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселёв.Гендиректор медиагруппы отметил, что эта террористическая атака по мирным селам в России предпринята Киевом от отчаяния, в ответ на то, что происходит на фронтах. Сейчас делается все, чтобы помочь семье, поддержать ее, вылечить и обозначить будущее, уточнил он. Решается вопрос о перевозке раненых в Москву.О падении беспилотника на частные дома на окраине Белгорода сообщил сегодня утром губернатор Вячеслав Гладков. По его словам, погибли три человека, в том числе ребенок.О том, что система ПВО сбила дрон самолетного типа на подлете к Белгороду, глава региона рассказал в районе полуночи. Изначально было известно о двух пострадавших, но затем спасатели извлекли из-под обломков тела погибших. Обломками фактически уничтожены два жилых дома, еще несколько получили повреждения.

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