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Зубец о ЕврАзЭС: построение экономического пространства по примеру Евросоюза

Зубец о ЕврАзЭС: построение экономического пространства по примеру Евросоюза

В беседе с радио Sputnik проректор Финансового университета при правительстве РФ Алексей Зубец рассказал о смысле создания ЕврАзЭС. 12.10.2023, Sputnik Абхазия

2023-10-12T14:15+0300

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Зубец о ЕврАзЭС: построение экономического пространства по примеру Евросоюза Зубец о ЕврАзЭС: построение экономического пространства по примеру Евросоюза

10 октября 2000 года в Астане был подписан договор об учреждении ЕврАзЭС. Членами Евразийского экономического сообщества с момента его образования являлись пять государств — Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия и Таджикистан. В январе 2006 года к организации присоединился Узбекистан. 10 октября 2014 года в Минске был подписан Договор о прекращении деятельности ЕврАзЭС. В беседе с радио Sputnik проректор Финансового университета при правительстве РФ Алексей Зубец рассказал об организации.Он отметил, что в настоящее время, Владимир Путин предложил интегрировать преемника ЕврАзЭС - ЕАЭС - с другими экономическими организациями, такими как АСЕАН, ШОС, БРИКС, что позволит нарастить объемы торговли и сделать дополнительные возможности торговли с третьими странами.

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