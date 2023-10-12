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Зубец о ЕврАзЭС: построение экономического пространства по примеру Евросоюза
Зубец о ЕврАзЭС: построение экономического пространства по примеру Евросоюза
В беседе с радио Sputnik проректор Финансового университета при правительстве РФ Алексей Зубец рассказал о смысле создания ЕврАзЭС. 12.10.2023, Sputnik Абхазия
2023-10-12T14:15+0300
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Зубец о ЕврАзЭС: построение экономического пространства по примеру Евросоюза
Зубец о ЕврАзЭС: построение экономического пространства по примеру Евросоюза
10 октября 2000 года в Астане был подписан договор об учреждении ЕврАзЭС. Членами Евразийского экономического сообщества с момента его образования являлись пять государств — Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия и Таджикистан. В январе 2006 года к организации присоединился Узбекистан. 10 октября 2014 года в Минске был подписан Договор о прекращении деятельности ЕврАзЭС. В беседе с радио Sputnik проректор Финансового университета при правительстве РФ Алексей Зубец рассказал об организации.Он отметил, что в настоящее время, Владимир Путин предложил интегрировать преемника ЕврАзЭС - ЕАЭС - с другими экономическими организациями, такими как АСЕАН, ШОС, БРИКС, что позволит нарастить объемы торговли и сделать дополнительные возможности торговли с третьими странами.
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Зубец о ЕврАзЭС: построение экономического пространства по примеру Евросоюза
14:15 12.10.2023 (обновлено: 14:53 12.10.2023)
В беседе с радио Sputnik проректор Финансового университета при правительстве РФ Алексей Зубец рассказал о смысле создания ЕврАзЭС.
10 октября 2000 года в Астане был подписан договор об учреждении ЕврАзЭС. Членами Евразийского экономического сообщества с момента его образования являлись пять государств — Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия и Таджикистан. В январе 2006 года к организации присоединился Узбекистан. 10 октября 2014 года в Минске был подписан Договор о прекращении деятельности ЕврАзЭС. В беседе с радио Sputnik
проректор Финансового университета при правительстве РФ Алексей Зубец рассказал об организации.
"Понятно, для чего была создана эта организация: построение экономического пространства по примеру Евросоюза, то есть образование общности территории и экономик, на которых распространяется свобода перемещения людей, товаров, капиталов и т.д. то есть, создание единого пространства, позволяющего экономикам развиваться", – сказал Зубец.
Он отметил, что в настоящее время, Владимир Путин предложил интегрировать преемника ЕврАзЭС - ЕАЭС - с другими экономическими организациями, такими как АСЕАН, ШОС, БРИКС, что позволит нарастить объемы торговли и сделать дополнительные возможности торговли с третьими странами.