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Часть Сухума останется без света в субботу, 14 октября
Часть Сухума останется без света в субботу, 14 октября
В районе Маяка света не будет с 08:00 до 18:00. 13.10.2023, Sputnik Абхазия
2023-10-13T14:14+0300
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СУХУМ, 13 окт – Sputnik. Часть Сухума останется без света в субботу, 14 октября, сообщает пресс-служба "Сухумского управления электрическими сооружениями" (СУЭС).Подача электричества будет прекращена с 08:00 и возобновится в 18:00 связи с проведением работ по замене провода.Ограничения коснутся района Маяка от улицы Татарской до школы №12.
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Часть Сухума останется без света в субботу, 14 октября
14:14 13.10.2023 (обновлено: 15:17 13.10.2023)
В районе Маяка света не будет с 08:00 до 18:00.
СУХУМ, 13 окт – Sputnik. Часть Сухума останется без света в субботу, 14 октября, сообщает пресс-служба "Сухумского управления электрическими сооружениями" (СУЭС).
Подача электричества будет прекращена с 08:00 и возобновится в 18:00 связи с проведением работ по замене провода.
Ограничения коснутся района Маяка от улицы Татарской до школы №12.