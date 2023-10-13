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Часть Сухума останется без света в субботу, 14 октября

Часть Сухума останется без света в субботу, 14 октября

В районе Маяка света не будет с 08:00 до 18:00. 13.10.2023, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 13 окт – Sputnik. Часть Сухума останется без света в субботу, 14 октября, сообщает пресс-служба "Сухумского управления электрическими сооружениями" (СУЭС).Подача электричества будет прекращена с 08:00 и возобновится в 18:00 связи с проведением работ по замене провода.Ограничения коснутся района Маяка от улицы Татарской до школы №12.

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