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Даур Кове обсудил сотрудничество в сфере культуры с Михаилом Швыдким
Даур Кове обсудил сотрудничество в сфере культуры с Михаилом Швыдким
Даур Кове был назначен министром культуры Абхазии в апреле 2022 года. 13.10.2023, Sputnik Абхазия
2023-10-13T12:56+0300
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СУХУМ, 13 окт - Sputnik. Министр культуры Абхазии Даур Кове встретился в Москве со специальным представителем президента России по международному культурному сотрудничеству Михаилом Швыдким. Об этом сообщает пресс-служба Минкульта республики.Михаил Швыдкой – советский и российский искусствовед, телеведущий, медиаменеджер, общественный, государственный и культурный деятель, с 2008 года – спецпредставитель президента России по международному культурному сотрудничеству.
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абхазия, новости, россия, культура, даур кове, михаил швыдкой
абхазия, новости, россия, культура, даур кове, михаил швыдкой
Даур Кове обсудил сотрудничество в сфере культуры с Михаилом Швыдким
12:56 13.10.2023 (обновлено: 13:10 13.10.2023)
Даур Кове был назначен министром культуры Абхазии в апреле 2022 года.
СУХУМ, 13 окт - Sputnik. Министр культуры Абхазии Даур Кове встретился в Москве со специальным представителем президента России по международному культурному сотрудничеству Михаилом Швыдким. Об этом сообщает пресс-служба Минкульта республики.
Кове и Швыдкой обсудили перспективы сотрудничества Абхазии и России и выразили стремление к дальнейшему развитию и укреплению связей в области культуры и искусства.
Михаил Швыдкой – советский и российский искусствовед, телеведущий, медиаменеджер, общественный, государственный и культурный деятель, с 2008 года – спецпредставитель президента России по международному культурному сотрудничеству.