https://sputnik-abkhazia.ru/20231013/daur-kove-obsudil-sotrudnichestvo-v-sfere-kultury-s-mikhailom-shvydkim-1048594228.html

Даур Кове обсудил сотрудничество в сфере культуры с Михаилом Швыдким

Даур Кове обсудил сотрудничество в сфере культуры с Михаилом Швыдким

Даур Кове был назначен министром культуры Абхазии в апреле 2022 года. 13.10.2023, Sputnik Абхазия

2023-10-13T12:56+0300

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СУХУМ, 13 окт - Sputnik. Министр культуры Абхазии Даур Кове встретился в Москве со специальным представителем президента России по международному культурному сотрудничеству Михаилом Швыдким. Об этом сообщает пресс-служба Минкульта республики.Михаил Швыдкой – советский и российский искусствовед, телеведущий, медиаменеджер, общественный, государственный и культурный деятель, с 2008 года – спецпредставитель президента России по международному культурному сотрудничеству.

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