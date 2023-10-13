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День города отметили в Гале
День города отметили в Гале
Гал - самый восточный город Абхазии. Статус города он получил 91 год назад - в 1932 году. 13.10.2023, Sputnik Абхазия
2023-10-13T19:42+0300
2023-10-13T19:42+0300
2023-10-13T19:42+0300
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СУХУМ, 13 окт - Sputnik. Жители Гала отметили День города, сообщает "ГалМедиа".Праздник начался с возложения у монумента павшим за Свободу и Независимость Республики Абхазия в Отечественной войне народа Абхазии. В нем принимали участие представители местной администрации, общественность, школьники.После этого на городской площади открылся фестиваль-ярмарка народных промыслов. В нем принимали участие местные фермеры и предприниматели, и каждый, будь то взрослый или ребенок, мог найти себе занятие по душе и угоститься сезонными продуктами и деликатесами. В 17:00 начался праздничный концерт - перед зрителями выступили звезды абхазской эстрады. А завершится мероприятие грандиозным праздничным салютом.
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
абхазия, новости, гал
День города отметили в Гале
Гал - самый восточный город Абхазии. Статус города он получил 91 год назад - в 1932 году.
СУХУМ, 13 окт - Sputnik. Жители Гала отметили День города, сообщает "ГалМедиа".
Праздник начался с возложения у монумента павшим за Свободу и Независимость Республики Абхазия в Отечественной войне народа Абхазии. В нем принимали участие представители местной администрации, общественность, школьники.
После этого на городской площади открылся фестиваль-ярмарка народных промыслов. В нем принимали участие местные фермеры и предприниматели, и каждый, будь то взрослый или ребенок, мог найти себе занятие по душе и угоститься сезонными продуктами и деликатесами.
В 17:00 начался праздничный концерт - перед зрителями выступили звезды абхазской эстрады. А завершится мероприятие грандиозным праздничным салютом.