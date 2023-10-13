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Главный четверг: Пилия о сотрудничестве Галского района с регионами России
Главный четверг: Пилия о сотрудничестве Галского района с регионами России
Глава Галского района Абхазии Константин Пилия в программе "Главный четверг" на радио Sputnik. 13.10.2023, Sputnik Абхазия
2023-10-13T10:04+0300
2023-10-13T10:04+0300
2023-10-13T10:28+0300
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Главный четверг: Пилия о сотрудничестве Галского района с регионами России
Главный четверг: Пилия о сотрудничестве Галского района с регионами России
Абхазия и регионы России продолжают расширять сотрудничество. Республика планирует запустить прямое авиасообщение Сухум – Уфа сразу после открытия Сухумского аэропорта, кроме того в Уфе появится колоннада, как на набережной Махаджиров в Сухуме. Развивается и экономическое сотрудничество с Башкирией и другими регионами. Например, Галский район Абхазии недавно подписал соглашение о сотрудничестве в области культуры, спорта, образования и сельского хозяйства с Петровским районом Тамбовской области. Подробнее о том, как развивать это сотрудничество, рассказал глава района Контснатин Пилия.Об этом, а также о сельскохозяйственных проектах, о планах по повышению заработных плат бюджетникам, слушайте в аудиофайле.
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подкасты, абхазия, главный четверг, галский район, россия, аудио
Главный четверг: Пилия о сотрудничестве Галского района с регионами России
10:04 13.10.2023 (обновлено: 10:28 13.10.2023)
Глава Галского района Абхазии Константин Пилия в программе "Главный четверг" на радио Sputnik.
Абхазия и регионы России продолжают расширять сотрудничество. Республика планирует запустить прямое авиасообщение Сухум – Уфа сразу после открытия Сухумского аэропорта, кроме того в Уфе появится колоннада, как на набережной Махаджиров в Сухуме. Развивается и экономическое сотрудничество с Башкирией и другими регионами. Например, Галский район Абхазии недавно подписал соглашение о сотрудничестве в области культуры, спорта, образования и сельского хозяйства с Петровским районом Тамбовской области. Подробнее о том, как развивать это сотрудничество, рассказал глава района Контснатин Пилия.
Об этом, а также о сельскохозяйственных проектах, о планах по повышению заработных плат бюджетникам, слушайте в аудиофайле
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