https://sputnik-abkhazia.ru/20231013/khazin-armeniya-i-izrail--eto-odnogo-plana-struktury-1048589778.html

Хазин: Армения и Израиль – это одного плана структуры

Хазин: Армения и Израиль – это одного плана структуры

Кому выгодно новое обострение палестино-израильского конфликта, и чем ситуация, произошедшая с Нагорным Карабахом, схожа с тем, что происходит сейчас между... 13.10.2023, Sputnik Абхазия

2023-10-13T12:13+0300

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Хазин: подготовкой боевиков ХАМАС занимались английские инструкторы Хазин: подготовкой боевиков ХАМАС занимались английские инструкторы

"Что делал Израиль на протяжении последних лет, когда они поддерживали нацистов на Украине, когда по Израилю ходили люди со свастикой, когда израильские девушки в военной форме пели всякого рода бандеровские песни?... А бандеровцы как ненавидели евреев, так и ненавидят до сих пор. Но в их понимании Россия сегодня более страшный враг, чем евреи, но от евреев можно взять денег и оружия, но при этом поставить оружие своим "братьям" из ХАМАС, безусловно, можно чтобы они "валили" евреев", ― сказал Хазин.Как утверждает эксперт, подготовкой боевиков ХАМАС занимались английские инструкторы, и по этой причине есть некоторые сложности у Турции."С другой стороны, Ирану нужен коридор север – юг, а не запад – восток. У Ирана 85 млн человек и очень сильная армия. Разные рассуждения о том, что Израиль может воевать с Ираном – это детский сад, экономика Ирана в 15 раз больше экономики Израиля. Они не могут воевать, это невозможно. Израиль может Иран укусить, и только", - считает Хазин.Что касается Китая, то зачем Китаю "шелковый путь", если у вас по Европе будут бегать толпы голодных мусульман, которые друг у друга будут отбирать еду с использованием стрелкового вооружения, задается вопросом эксперт.Как отмечает Хазин, история с Арменией – это история с Израилем. Армения и Израиль – это одного плана структуры. "Структуры, легитимизация которых была построена по такому пост-ялтинскому сценарию после распада СССР, сейчас списываются с карты мира"."Я не хочу сказать, что Израиль ликвидируется, и что будет ликвидирована Армения. Более того, при некоторых раскладах Армения может увеличить свою площадь. И совершено не нужно сбрасывать со счетов США, которые не хотят, чтобы Турция была гарантом нефте- и газопроводов с востока на запад, и ресурсы на это у них есть", ― отметил Хазин."Тут абсолютно типовая история распадающейся империи. У нее есть ресурс на то, чтобы решить любую из тех задач, которые она перед собой может поставить. Она их не может решить одновременно, и поэтому нужны приоритеты. Я считаю, что для США сейчас базовый приоритет – схватка с Китаем за юго-восточную Азию, и если они откажутся от этого приоритета, они в течение 10-15 лет уйдут не то что из мировых лидеров, а даже из держав первого уровня, как ушла Англия", ― убежден Хазин.

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