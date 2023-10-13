https://sputnik-abkhazia.ru/20231013/putin-nazval-edinstvenno-vernoe-reshenie-palestino-izrailskogo-konflikta-1048594964.html
Путин назвал единственно верное решение палестино-израильского конфликта
Путин назвал единственно верное решение палестино-израильского конфликта
В субботу, 7 октября, Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. Кроме того, бойцы палестинского движения ХАМАС после... 13.10.2023, Sputnik Абхазия
2023-10-13T13:48+0300
2023-10-13T13:48+0300
2023-10-13T13:48+0300
владимир путин
новости
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СУХУМ, 13 окт - Sputnik. Единственный выход из обострившегося палестино-израильского конфликта - это создание независимого государства Палестина со столицей в восточном Иерусалиме, заявил президент России Владимир Путин на заседании Совета глав государств – участников СНГ.Произошедшее Путин назвал масштабной трагедией и подчеркнул, что это стало прямым результатом провальной политики США на Ближнем Востоке.Он отметил, что американцы при поддержке свои европейских сателлитов пытались монополизировать ближневосточное урегулирование, но не пытались искать компромиссы, которые могли бы устраивать обе стороны.Формат "ближневосточного квартета" (в него входят Евросоюз, Россия, США и ООН - прим.), который хотел экономическими усилиями помочь создать палестинское государство, в соответствии с мандатом ООН, был фактически заблокирован Штатами, добавил Путин.Он добавил, что главное сейчас - это коллективными усилиями остановить кровопролитие. И Россия для этого будет готова к координации со всеми конструктивно настроенными партнерами.Палестино-израильский конфликт много десятилетий является источником напряженности на Ближнем Востоке. Решением ООН в 1947 году определено создание двух государств — Израиля и Палестины, но основано было только израильское.В субботу утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. В пресс-службе армии заявили, что по стране выпустили более четырех с половиной тысяч ракет. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля.Число погибших мирных граждан с каждой стороны превысило тысячу, еще несколько тысяч человек получили ранения разной степени тяжести. В плену у ХАМАС может находиться, по разным данным, около 150 израильтян.
https://sputnik-abkhazia.ru/20231012/otschet-nachalsya-konflikt-na-blizhnem-vostoke-grozit-skrytoy-problemoy-1048585803.html
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владимир путин, новости, израиль, палестина, ближний восток
владимир путин, новости, израиль, палестина, ближний восток
Путин назвал единственно верное решение палестино-израильского конфликта
В субботу, 7 октября, Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. Кроме того, бойцы палестинского движения ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге страны.
СУХУМ, 13 окт - Sputnik. Единственный выход из обострившегося палестино-израильского конфликта - это создание независимого государства Палестина со столицей в восточном Иерусалиме, заявил президент России Владимир Путин на заседании Совета глав государств – участников СНГ.
"Мы исходим из безальтернативности решения палестино-израильского конфликта путем переговоров. Их целью должна стать реализация ооновской формулы двух государств, предполагающая создание независимого Палестинского государства со столицей в восточном Иерусалиме, сосуществующего в мире и безопасности с Израилем, который, безусловно, подвергся беспрецедентной по своей жестокости атаке и имеет право на защиту", - подчеркнул президент.
Произошедшее Путин назвал масштабной трагедией и подчеркнул, что это стало прямым результатом провальной политики США на Ближнем Востоке.
Он отметил, что американцы при поддержке свои европейских сателлитов пытались монополизировать ближневосточное урегулирование, но не пытались искать компромиссы, которые могли бы устраивать обе стороны.
Формат "ближневосточного квартета" (в него входят Евросоюз, Россия, США и ООН - прим.), который хотел экономическими усилиями помочь создать палестинское государство, в соответствии с мандатом ООН, был фактически заблокирован Штатами, добавил Путин.
Он добавил, что главное сейчас - это коллективными усилиями остановить кровопролитие. И Россия для этого будет готова к координации со всеми конструктивно настроенными партнерами.
Палестино-израильский конфликт много десятилетий является источником напряженности на Ближнем Востоке. Решением ООН в 1947 году определено создание двух государств — Израиля и Палестины, но основано было только израильское.
В субботу утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. В пресс-службе армии заявили, что по стране выпустили более четырех с половиной тысяч ракет. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля.
Число погибших мирных граждан с каждой стороны превысило тысячу, еще несколько тысяч человек получили ранения разной степени тяжести. В плену у ХАМАС может находиться, по разным данным, около 150 израильтян.