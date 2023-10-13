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Взаимный интерес: Калягина и Чурина о сотрудничестве России и Абхазии в турсфере
Взаимный интерес: Калягина и Чурина о сотрудничестве России и Абхазии в турсфере
Президент "Абхазского Союза туризма" Анна Калягина и директор по научным и образовательным программам Фонда университета Петербурга Елена Чурина в программе... 13.10.2023, Sputnik Абхазия
2023-10-13T18:20+0300
2023-10-13T18:20+0300
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Взаимный интерес: Калягина и Чурина о сотрудничестве России и Абхазии в турсфере
Взаимный интерес: Калягина и Чурина о сотрудничестве России и Абхазии в турсфере
Как Абхазии взаимодействовать в сфере туризма, рассказали участник программы "Взаимный интерес" президент "Абхазского союза туризма" Анна Калягина и директор по научным и образовательным программам Фонда университета Петербурга Елена Чурина.Слушайте подкаст.
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подкасты, взаимный интерес, абхазия, россия, отдых в абхазии, сотрудничество, туризм, аудио
подкасты, взаимный интерес, абхазия, россия, отдых в абхазии, сотрудничество, туризм, аудио
Взаимный интерес: Калягина и Чурина о сотрудничестве России и Абхазии в турсфере
18:20 13.10.2023 (обновлено: 18:21 13.10.2023)
Президент "Абхазского Союза туризма" Анна Калягина и директор по научным и образовательным программам Фонда университета Петербурга Елена Чурина в программе "Взаимный интерес" на радио Sputnik.
Как Абхазии взаимодействовать в сфере туризма, рассказали участник программы "Взаимный интерес" президент "Абхазского союза туризма" Анна Калягина и директор по научным и образовательным программам Фонда университета Петербурга Елена Чурина.