https://sputnik-abkhazia.ru/20231013/vzaimnyy-interes-kalyagina-i-churina-o-sotrudnichestve-rossii-i-abkhazii-v-tursfere-1048590116.html

Взаимный интерес: Калягина и Чурина о сотрудничестве России и Абхазии в турсфере

Взаимный интерес: Калягина и Чурина о сотрудничестве России и Абхазии в турсфере

Президент "Абхазского Союза туризма" Анна Калягина и директор по научным и образовательным программам Фонда университета Петербурга Елена Чурина в программе... 13.10.2023, Sputnik Абхазия

2023-10-13T18:20+0300

2023-10-13T18:20+0300

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Взаимный интерес: Калягина и Чурина о сотрудничестве России и Абхазии в турсфере Взаимный интерес: Калягина и Чурина о сотрудничестве России и Абхазии в турсфере

Как Абхазии взаимодействовать в сфере туризма, рассказали участник программы "Взаимный интерес" президент "Абхазского союза туризма" Анна Калягина и директор по научным и образовательным программам Фонда университета Петербурга Елена Чурина.Слушайте подкаст.

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подкасты, взаимный интерес, абхазия, россия, отдых в абхазии, сотрудничество, туризм, аудио