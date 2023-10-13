https://sputnik-abkhazia.ru/20231013/zarplaty-byudzhetnikov-v-galskom-rayone-povysyatsya-v-2024-godu-1048589675.html

Зарплаты бюджетников в Галском районе повысятся в 2024 году

Зарплаты бюджетников в Галском районе повысятся в 2024 году

Сейчас средняя заработная плата сотрудников госсектора в Галском районе 11-12 тысяч рублей, в 2024 году максимальная зарплата вырастет до 25 тысяч рублей. 13.10.2023, Sputnik Абхазия

2023-10-13T12:39+0300

2023-10-13T12:39+0300

2023-10-13T12:39+0300

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СУХУМ, 13 окт – Sputnik. В 2024 году сотрудникам бюджетных организаций Галского района поднимут заработную плату на 50%, рассказал в программе "Главный четверг" на радио Sputnik глава района Константин Пилия.По его словам, на эти цели из государственного бюджета будет выделено 33 миллиона рублей.Зарплату поднимут работникам здравоохранения, культуры, образования, но не педагогам, которые получают субсидии от России. Также надбавки не получат глава администрации района, его заместители и глава районного Собрания.

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