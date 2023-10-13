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Вечерний Сухум - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
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https://sputnik-abkhazia.ru/20231013/zarplaty-byudzhetnikov-v-galskom-rayone-povysyatsya-v-2024-godu-1048589675.html
Зарплаты бюджетников в Галском районе повысятся в 2024 году
Зарплаты бюджетников в Галском районе повысятся в 2024 году
Сейчас средняя заработная плата сотрудников госсектора в Галском районе 11-12 тысяч рублей, в 2024 году максимальная зарплата вырастет до 25 тысяч рублей. 13.10.2023, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 13 окт – Sputnik. В 2024 году сотрудникам бюджетных организаций Галского района поднимут заработную плату на 50%, рассказал в программе "Главный четверг" на радио Sputnik глава района Константин Пилия.По его словам, на эти цели из государственного бюджета будет выделено 33 миллиона рублей.Зарплату поднимут работникам здравоохранения, культуры, образования, но не педагогам, которые получают субсидии от России. Также надбавки не получат глава администрации района, его заместители и глава районного Собрания.
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абхазия, новости, галский район
абхазия, новости, галский район

Зарплаты бюджетников в Галском районе повысятся в 2024 году

12:39 13.10.2023
© Sputnik / Владимир ТрефиловМонета номиналом один рубль
Монета номиналом один рубль - Sputnik Абхазия, 1920, 13.10.2023
© Sputnik / Владимир Трефилов
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Сейчас средняя заработная плата сотрудников госсектора в Галском районе 11-12 тысяч рублей, в 2024 году максимальная зарплата вырастет до 25 тысяч рублей.
СУХУМ, 13 окт – Sputnik. В 2024 году сотрудникам бюджетных организаций Галского района поднимут заработную плату на 50%, рассказал в программе "Главный четверг" на радио Sputnik глава района Константин Пилия.
По его словам, на эти цели из государственного бюджета будет выделено 33 миллиона рублей.
Зарплату поднимут работникам здравоохранения, культуры, образования, но не педагогам, которые получают субсидии от России. Также надбавки не получат глава администрации района, его заместители и глава районного Собрания.
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