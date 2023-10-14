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Впервые в Абхазии: матч ФК "10" и "Апсны"
Впервые в Абхазии: матч ФК "10" и "Апсны"
Шоу-матч команды российской Медиалиги ФК "10" и сборной "Апсны" состоялся на стадионе "Динамо" в Сухуме. 14.10.2023, Sputnik Абхазия
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Матч с элементами шоу в Абхазии проходил впервые. Футбольное представление вызвало большой интерес среди любителей этого вида спорта, и это неудивительно, ведь в Абхазию приехала команда из российской Медиалиги, вместе со своим президентом - известным комиком Азаматом Мусагалиевым. Тренер абхазской команды Ахрик Цвейба также не нуждается в представлении, он - один из лучших игроков в истории абхазского футбола.Оказалось, что абхазская публика, особенно юная хорошо знает российскую Медиалигу и внимательно следит за ней. Самые большие овации на трибуне раздались после упоминания имени Кутуз (Сергей Кутузов – прим.), одного из самых лучших игроков лиги.Основное время игры завершилось вничью 1:1, исход матча решался в серии пенальти. У ФК "10" одиннадцатиметровые бил Азамат Мусагалиев, из четырех попыток ему удалось забить только один раз. Абхазские игроки были удачливее, и серия пенальти завершилась со счетом 3:1 в их пользу.
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фото, фото , мультимедиа, абхазия, футбол, спорт
фото, фото , мультимедиа, абхазия, футбол, спорт

Впервые в Абхазии: матч ФК "10" и "Апсны"

20:01 14.10.2023 (обновлено: 20:29 14.10.2023)
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Шоу-матч команды российской Медиалиги ФК "10" и сборной "Апсны" состоялся на стадионе "Динамо" в Сухуме.
Матч с элементами шоу в Абхазии проходил впервые. Футбольное представление вызвало большой интерес среди любителей этого вида спорта, и это неудивительно, ведь в Абхазию приехала команда из российской Медиалиги, вместе со своим президентом - известным комиком Азаматом Мусагалиевым.
Тренер абхазской команды Ахрик Цвейба также не нуждается в представлении, он - один из лучших игроков в истории абхазского футбола.
Оказалось, что абхазская публика, особенно юная хорошо знает российскую Медиалигу и внимательно следит за ней. Самые большие овации на трибуне раздались после упоминания имени Кутуз (Сергей Кутузов – прим.), одного из самых лучших игроков лиги.
Основное время игры завершилось вничью 1:1, исход матча решался в серии пенальти. У ФК "10" одиннадцатиметровые бил Азамат Мусагалиев, из четырех попыток ему удалось забить только один раз. Абхазские игроки были удачливее, и серия пенальти завершилась со счетом 3:1 в их пользу.
© Sputnik / Томас Тхайцук

Впервые в Абхазии состоялся футбольный шоу-матч.

Впервые в Абхазии состоялся футбольный шоу-матч. - Sputnik Абхазия
1/16
© Sputnik / Томас Тхайцук

Впервые в Абхазии состоялся футбольный шоу-матч.

© Sputnik / Томас Тхайцук

На столичном стадионе "Динамо" сошлись ФК "10" из российской Медиалиги и команда "Апсны".

На столичном стадионе &quot;Динамо&quot; сошлись ФК &quot;10&quot; из российской Медиалиги и команда &quot;Апсны&quot;. - Sputnik Абхазия
2/16
© Sputnik / Томас Тхайцук

На столичном стадионе "Динамо" сошлись ФК "10" из российской Медиалиги и команда "Апсны".

© Sputnik / Томас Тхайцук

Абхазские игроки выступали в этом матче в синей форме.

Абхазские игроки выступали в этом матче в синей форме. - Sputnik Абхазия
3/16
© Sputnik / Томас Тхайцук

Абхазские игроки выступали в этом матче в синей форме.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Игрок "Апсны" головой принимает летящий мяч.

Игрок &quot;Апсны&quot; головой принимает летящий мяч. - Sputnik Абхазия
4/16
© Sputnik / Томас Тхайцук

Игрок "Апсны" головой принимает летящий мяч.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Местные болельщики принесли на стадион национальный флаг.

Местные болельщики принесли на стадион национальный флаг. - Sputnik Абхазия
5/16
© Sputnik / Томас Тхайцук

Местные болельщики принесли на стадион национальный флаг.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Один из лучших игроков Медиалиги Сергей Кутузов контролирует мяч. Он же и забил первый гол.

Один из лучших игроков Медиалиги Сергей Кутузов контролирует мяч. Он же и забил первый гол. - Sputnik Абхазия
6/16
© Sputnik / Томас Тхайцук

Один из лучших игроков Медиалиги Сергей Кутузов контролирует мяч. Он же и забил первый гол.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Несмотря на то, что соревнование было дружеским, соперники не собирались уступать друг другу.

Несмотря на то, что соревнование было дружеским, соперники не собирались уступать друг другу. - Sputnik Абхазия
7/16
© Sputnik / Томас Тхайцук

Несмотря на то, что соревнование было дружеским, соперники не собирались уступать друг другу.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Тренер ФК "10" Александр Нагорный пристально наблюдает за игрой.

Тренер ФК &quot;10&quot; Александр Нагорный пристально наблюдает за игрой. - Sputnik Абхазия
8/16
© Sputnik / Томас Тхайцук

Тренер ФК "10" Александр Нагорный пристально наблюдает за игрой.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Звуковую поддержку обеспечивали не только "кричалками", но и с помощью барабана.

Звуковую поддержку обеспечивали не только &quot;кричалками&quot;, но и с помощью барабана. - Sputnik Абхазия
9/16
© Sputnik / Томас Тхайцук

Звуковую поддержку обеспечивали не только "кричалками", но и с помощью барабана.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Футболист ФК "10" тянется за приближающимся мячом.

Футболист ФК &quot;10&quot; тянется за приближающимся мячом. - Sputnik Абхазия
10/16
© Sputnik / Томас Тхайцук

Футболист ФК "10" тянется за приближающимся мячом.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Игрок "Апсны" пытается отнять мяч у соперника.

Игрок &quot;Апсны&quot; пытается отнять мяч у соперника. - Sputnik Абхазия
11/16
© Sputnik / Томас Тхайцук

Игрок "Апсны" пытается отнять мяч у соперника.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Вратарь гостей отбивает игровой снаряд, летящий в створ ворот.

Вратарь гостей отбивает игровой снаряд, летящий в створ ворот. - Sputnik Абхазия
12/16
© Sputnik / Томас Тхайцук

Вратарь гостей отбивает игровой снаряд, летящий в створ ворот.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Болельщики не жалели сил, поддерживая свою команду.

Болельщики не жалели сил, поддерживая свою команду. - Sputnik Абхазия
13/16
© Sputnik / Томас Тхайцук

Болельщики не жалели сил, поддерживая свою команду.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Основное время матча завершилось вничью - 1:1.

Основное время матча завершилось вничью - 1:1. - Sputnik Абхазия
14/16
© Sputnik / Томас Тхайцук

Основное время матча завершилось вничью - 1:1.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Исход игры решался в послематчевых пенальти.

Исход игры решался в послематчевых пенальти. - Sputnik Абхазия
15/16
© Sputnik / Томас Тхайцук

Исход игры решался в послематчевых пенальти.

© Sputnik / Томас Тхайцук

В серии одиннадцатиметровых со счетом 3:1 победила команда "Апсны".

В серии одиннадцатиметровых со счетом 3:1 победила команда &quot;Апсны&quot;. - Sputnik Абхазия
16/16
© Sputnik / Томас Тхайцук

В серии одиннадцатиметровых со счетом 3:1 победила команда "Апсны".

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