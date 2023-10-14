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Впервые в Абхазии: матч ФК "10" и "Апсны"

Впервые в Абхазии: матч ФК "10" и "Апсны"

Шоу-матч команды российской Медиалиги ФК "10" и сборной "Апсны" состоялся на стадионе "Динамо" в Сухуме. 14.10.2023, Sputnik Абхазия

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Матч с элементами шоу в Абхазии проходил впервые. Футбольное представление вызвало большой интерес среди любителей этого вида спорта, и это неудивительно, ведь в Абхазию приехала команда из российской Медиалиги, вместе со своим президентом - известным комиком Азаматом Мусагалиевым. Тренер абхазской команды Ахрик Цвейба также не нуждается в представлении, он - один из лучших игроков в истории абхазского футбола.Оказалось, что абхазская публика, особенно юная хорошо знает российскую Медиалигу и внимательно следит за ней. Самые большие овации на трибуне раздались после упоминания имени Кутуз (Сергей Кутузов – прим.), одного из самых лучших игроков лиги.Основное время игры завершилось вничью 1:1, исход матча решался в серии пенальти. У ФК "10" одиннадцатиметровые бил Азамат Мусагалиев, из четырех попыток ему удалось забить только один раз. Абхазские игроки были удачливее, и серия пенальти завершилась со счетом 3:1 в их пользу.

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