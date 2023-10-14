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Футбольный шоу-матч между ФК "10" и "Апсны" начался в Сухуме

Футбольный шоу-матч между ФК "10" и "Апсны" начался в Сухуме

Игра между командой российской Медиалиги ФК "10" и "Апсны" проходит на столичном стадионе "Динамо". 14.10.2023, Sputnik Абхазия

2023-10-14T15:09+0300

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СУХУМ, 13 окт - Sputnik, Бадрак Авидзба. Футбольный матч между командой российской Медиалиги ФК "10" и "Апсны" начался на стадионе "Динамо" в Сухуме. Игра вызвала большой интерес среди болельщиков, южная трибуна стадиона, скрытая от солнца густой тенью, заполнились практически до отказа. Президент ФК "10" - знаменитый российский юморист Азамат Мусагалиев. Он рассказал о том, что приехал в Абхазию впервые, хотя со многими выходцами из республики - участниками команды КВН "Нарты из Абхазии" его связывают теплые приятельские отношения "Приехал с огромным трепетом, чтобы встретиться с ними (с "Нартами из Абхазии", прим.), и вообще, побывать здесь впервые, потому что всегда рядом приезжаем, в Сочи, а доехать никогда не удавалось. Я сейчас жалею о том, что так происходило. Сегодня мы здесь, сегодня большой праздник, по крайней мере, для нас. Мы очень любим футбол и знаем, что здесь очень любят футбол, надеемся, что стадион сегодня будет набит до отказа, мы в предвкушении большого спортивного праздника", - сказал Мусагалиев в интервью Sputnik. В составе ФК "10" выступают игроки, которые принимали участие в Премьер-лиге, показывали свое мастерство в матчах Лиги чемпионов - это Александр Сапета и Игорь Киреев. Посмотреть прямой эфир можно по ссылке. Информационное агентство Sputnik Абхазия выступает в качестве информационного партнера футбольного матча.

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