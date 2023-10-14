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Футбольный шоу-матч между ФК "10" и "Апсны" начался в Сухуме
Футбольный шоу-матч между ФК "10" и "Апсны" начался в Сухуме
Игра между командой российской Медиалиги ФК "10" и "Апсны" проходит на столичном стадионе "Динамо". 14.10.2023, Sputnik Абхазия
2023-10-14T15:09+0300
2023-10-14T15:09+0300
2023-10-14T15:55+0300
абхазия
новости
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СУХУМ, 13 окт - Sputnik, Бадрак Авидзба. Футбольный матч между командой российской Медиалиги ФК "10" и "Апсны" начался на стадионе "Динамо" в Сухуме. Игра вызвала большой интерес среди болельщиков, южная трибуна стадиона, скрытая от солнца густой тенью, заполнились практически до отказа. Президент ФК "10" - знаменитый российский юморист Азамат Мусагалиев. Он рассказал о том, что приехал в Абхазию впервые, хотя со многими выходцами из республики - участниками команды КВН "Нарты из Абхазии" его связывают теплые приятельские отношения "Приехал с огромным трепетом, чтобы встретиться с ними (с "Нартами из Абхазии", прим.), и вообще, побывать здесь впервые, потому что всегда рядом приезжаем, в Сочи, а доехать никогда не удавалось. Я сейчас жалею о том, что так происходило. Сегодня мы здесь, сегодня большой праздник, по крайней мере, для нас. Мы очень любим футбол и знаем, что здесь очень любят футбол, надеемся, что стадион сегодня будет набит до отказа, мы в предвкушении большого спортивного праздника", - сказал Мусагалиев в интервью Sputnik. В составе ФК "10" выступают игроки, которые принимали участие в Премьер-лиге, показывали свое мастерство в матчах Лиги чемпионов - это Александр Сапета и Игорь Киреев. Посмотреть прямой эфир можно по ссылке. Информационное агентство Sputnik Абхазия выступает в качестве информационного партнера футбольного матча.
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Sputnik Абхазия
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абхазия, новости
Футбольный шоу-матч между ФК "10" и "Апсны" начался в Сухуме
15:09 14.10.2023 (обновлено: 15:55 14.10.2023)
Игра между командой российской Медиалиги ФК "10" и "Апсны" проходит на столичном стадионе "Динамо".
СУХУМ, 13 окт - Sputnik, Бадрак Авидзба. Футбольный матч между командой российской Медиалиги ФК "10" и "Апсны" начался на стадионе "Динамо" в Сухуме.
Игра вызвала большой интерес среди болельщиков, южная трибуна стадиона, скрытая от солнца густой тенью, заполнились практически до отказа.
Президент ФК "10" - знаменитый российский юморист Азамат Мусагалиев. Он рассказал о том, что приехал в Абхазию впервые, хотя со многими выходцами из республики - участниками команды КВН "Нарты из Абхазии" его связывают теплые приятельские отношения
"Приехал с огромным трепетом, чтобы встретиться с ними (с "Нартами из Абхазии", прим.), и вообще, побывать здесь впервые, потому что всегда рядом приезжаем, в Сочи, а доехать никогда не удавалось. Я сейчас жалею о том, что так происходило. Сегодня мы здесь, сегодня большой праздник, по крайней мере, для нас. Мы очень любим футбол и знаем, что здесь очень любят футбол, надеемся, что стадион сегодня будет набит до отказа, мы в предвкушении большого спортивного праздника", - сказал Мусагалиев в интервью Sputnik.
В составе ФК "10" выступают игроки, которые принимали участие в Премьер-лиге, показывали свое мастерство в матчах Лиги чемпионов - это Александр Сапета и Игорь Киреев. Посмотреть прямой эфир можно по ссылке
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Информационное агентство Sputnik Абхазия выступает в качестве информационного партнера футбольного матча.