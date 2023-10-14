https://sputnik-abkhazia.ru/20231014/leonkov-o-pomoschi-ukraine-polnostyu-zavisit-ot-finansirovaniya-ssha-i-ikh-satellitov-1048592454.html
Леонков о помощи Украине: полностью зависит от финансирования США и их сателлитов
Леонков о помощи Украине: полностью зависит от финансирования США и их сателлитов
Военный эксперт Алексей Леонков в эфире радио Sputnik рассказал, сколько еще коллективный Запад намерен помогать Украине. 14.10.2023, Sputnik Абхазия
2023-10-14T16:15+0300
2023-10-14T16:15+0300
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Леонков о помощи Украине: полностью зависит от финансирования США и их сателлитов
Леонков о помощи Украине: полностью зависит от финансирования США и их сателлитов
США могут легко и быстро добиться урегулирования вооруженного конфликта на Украине, прекратив поставлять Киеву военную помощь, заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.Военный эксперт Алексей Леонков дал оценку словам дипломата. Он отметил, что Запад заинтересован в том, чтобы Украина еще некоторое время существовала. Прежде всего заинтересованы США, которые пытаются удержать свою гегемонию, разжигая новые конфликты.
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подкасты спецоперация россии в донбассе, россия, украина, сша, нато, аудио
подкасты спецоперация россии в донбассе, россия, украина, сша, нато, аудио
Леонков о помощи Украине: полностью зависит от финансирования США и их сателлитов
Военный эксперт Алексей Леонков в эфире радио Sputnik рассказал, сколько еще коллективный Запад намерен помогать Украине.
США могут легко и быстро добиться урегулирования вооруженного конфликта на Украине, прекратив поставлять Киеву военную помощь, заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.
Военный эксперт Алексей Леонков дал оценку словам дипломата.
"Заявление здравое, которое говорит о сути такого явления, как украинская экономика и вообще проект Украина, который полностью зависит от финансирования США и их сателлитов. А если говорить об армии, которая ведет боевые действия, то не только денежное содержание зависит от Штатов, но и размеры, и количество военной помощи, которое направляется на Украину. Поэтому, если прекратить поставки вооружения и военной техники, то через некоторое время Киеву нечем будет воевать, и он будет вынужден сесть за стол переговоров", – сказал в беседе с радио Sputnik военный эксперт, редактор издания "Арсенал Отечества" Алексей Леонков.
Он отметил, что Запад заинтересован в том, чтобы Украина еще некоторое время существовала. Прежде всего заинтересованы США, которые пытаются удержать свою гегемонию, разжигая новые конфликты.