Леонков о помощи Украине: полностью зависит от финансирования США и их сателлитов

"Заявление здравое, которое говорит о сути такого явления, как украинская экономика и вообще проект Украина, который полностью зависит от финансирования США и их сателлитов. А если говорить об армии, которая ведет боевые действия, то не только денежное содержание зависит от Штатов, но и размеры, и количество военной помощи, которое направляется на Украину. Поэтому, если прекратить поставки вооружения и военной техники, то через некоторое время Киеву нечем будет воевать, и он будет вынужден сесть за стол переговоров", – сказал в беседе с радио Sputnik военный эксперт, редактор издания "Арсенал Отечества" Алексей Леонков.