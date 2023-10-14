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Тренды и направления: как прошел туристический сезон в Абхазии

Тренды и направления: как прошел туристический сезон в Абхазии

О том, какие тренды выявил летний курортный сезон в Абхазии, как идет борьба с нелегальными экскурсоводами и как автоматизируется работа в туротрасли, в... 14.10.2023, Sputnik Абхазия

2023-10-14T17:21+0300

2023-10-14T17:21+0300

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По словам Ншаняна, работа, направленная на выявление нелегальных экскурсоводов в республике, продолжается.При этом выявить недобросовестных гидов – непростая задача, несмотря на то, что рейдовые мероприятия проводятся постоянно. Человек, нарушивший абхазское законодательство подвергается административному взысканию - штраф составляет 18 тысяч рублей. При повторном нарушении сумма штрафа удваивается."Огромный пласт нашей истории может быть сфальсифицирован рассказами, это превращается в сарафанное радио. Люди, которые не знают ничего особенного об истории Абхазии, могут услышать что-то очень страшное и неприятное, это может исказить их мнение о нашем народе и о нашей стране. Так что, мы с этим тоже боремся", - сказал он.Подробнее о том, как в Абхазии прошел курортный сезон, смотрите в нашем видео.

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