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Зрелищное шоу: как абхазские футболисты встретились с ФК "10"

Зрелищное шоу: как абхазские футболисты встретились с ФК "10"

В субботу, 14 октября, на столичном стадионе "Динамо" впервые в Абхазии состоялся шоу-матч по футболу. 14.10.2023, Sputnik Абхазия

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Матч между российской футбольной командой "10" и "Апсны" вызвал большой зрительский интерес, южная трибуна стадиона "Динамо", защищенная от солнца, была практически заполнена. Игроки оправдали такой ажиотаж, показав зрелищную игру с обилием элементов спортивной борьбы и красивых эпизодов. В основное время матча команды забили по одному разу, оба гола пришлись на первый тайм. На точный удар одного из лучших игроков Медиалиги Сергея Кутузова абхазские футболисты ответили голом с пенальти. Так как 90 минут игры не выявили победителя, судья назначил серию одиннадцатиметровых ударов, в которых "Апсны" была успешней. Матч закончился с счетом 3:1.

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