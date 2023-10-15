https://sputnik-abkhazia.ru/20231015/dvizhenie-transporta-na-abkhazskikh-nomerakh-cherez-granitsu-psou-vosstanovleno-1048623353.html

Движение транспорта на абхазских номерах через границу "Псоу" восстановлено

Движение транспорта на абхазских номерах через границу "Псоу" восстановлено

Из-за сбоя в системе в воскресенье, 15 октября, на абхазо-российской границе образовалась автомобильная пробка. 15.10.2023, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 15 окт – Sputnik, Бадри Есиава. Движение транспорта на абхазских номерах через границу "Псоу" восстановлено, сообщил Sputnik заместитель председателя ГТК Абхазии Зураб Ашуба. Машины на абхазских госномерных знаках попали в пробку на абхазо-российской границе из-за сбоя в системе и не могли выехать в Россию примерно с 13:00 воскресенья, 15 октября.

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