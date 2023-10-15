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Движение транспорта на абхазских номерах через границу "Псоу" восстановлено
Движение транспорта на абхазских номерах через границу "Псоу" восстановлено
Из-за сбоя в системе в воскресенье, 15 октября, на абхазо-российской границе образовалась автомобильная пробка. 15.10.2023, Sputnik Абхазия
2023-10-15T20:45+0300
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СУХУМ, 15 окт – Sputnik, Бадри Есиава. Движение транспорта на абхазских номерах через границу "Псоу" восстановлено, сообщил Sputnik заместитель председателя ГТК Абхазии Зураб Ашуба. Машины на абхазских госномерных знаках попали в пробку на абхазо-российской границе из-за сбоя в системе и не могли выехать в Россию примерно с 13:00 воскресенья, 15 октября.
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абхазия, новости, кпп "псоу", государственная граница
абхазия, новости, кпп "псоу", государственная граница
Движение транспорта на абхазских номерах через границу "Псоу" восстановлено
Из-за сбоя в системе в воскресенье, 15 октября, на абхазо-российской границе образовалась автомобильная пробка.
СУХУМ, 15 окт – Sputnik, Бадри Есиава. Движение транспорта на абхазских номерах через границу "Псоу" восстановлено, сообщил Sputnik заместитель председателя ГТК Абхазии Зураб Ашуба.
"Технический сбой в системе устранен. Автомобили поехали, и очередь сокращается", - рассказал Ашуба.
Машины на абхазских госномерных знаках попали в пробку на абхазо-российской границе из-за сбоя в системе и не могли выехать в Россию примерно с 13:00 воскресенья, 15 октября.