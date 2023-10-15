https://sputnik-abkhazia.ru/20231015/gospodderzhka-i-investitsii-kak-pomoch-razvitiyu-turizma-v-abkhazii-1048620576.html

Господдержка и инвестиции: как помочь развитию туризма в Абхазии

Господдержка и инвестиции: как помочь развитию туризма в Абхазии

В интервью радио Sputnik директор по научным и образовательным программам фонда университета Санкт- Петербурга Елена Чурина и президент Абхазского союза... 15.10.2023, Sputnik Абхазия

2023-10-15T19:23+0300

2023-10-15T19:23+0300

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По словам Чуриной, Абхазия была традиционно интересным направлением для туристов из России еще со времен СССР. Она отметила, что в республику приезжал определенный сегмент отдыхающих - люди среднего класса, семейные пары с детьми, пользовался спросом санаторный туризм и горный туризм. После распада СССР, а в особенности в последние несколько лет на фоне геополитических трансформаций, по словам Чуриной, в Абхазию стали приезжать туристы с более высоким заработком, появились отели и гостиницы более высокого класса. Как отметила Анна Колягина, сильный рост развития туризма произошел перед пандемией, изменилось "качество" туриста, в то время как сфера туризма в республике не успела удовлетворять его запросы. Чурина считает, что государственное регулирование сферы туризма в Абхазии очень важно. Подробнее о том, на что необходимо делать акцент для привлечения туриста в Абхазию и какова роль инвестиций, смотрите в интервью Sputnik.

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