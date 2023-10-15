https://sputnik-abkhazia.ru/20231015/pereslegin-konflikt-s-izrailem-idet-pod-diktovku--palestiny-1048592646.html
Переслегин: конфликт с Израилем идет под диктовку Палестины
Переслегин: конфликт с Израилем идет под диктовку Палестины
О динамике нынешнего палестино-израильского конфликта можно сказать, что он идет по плану и под контролем Палестины, и возможно, тех сил, которые стоят за... 15.10.2023, Sputnik Абхазия
2023-10-15T16:42+0300
2023-10-15T16:42+0300
2023-10-15T16:42+0300
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Переслегин: конфликт с Израилем идет под диктовку Палестины
Переслегин: конфликт с Израилем идет под диктовку Палестины
Пока Израиль собирается совершить в этом конфликте все те ошибки, которые можно было предвидеть на стадии предварительного планирования, и вероятно, добавит те ошибки, которые предвидеть было сложно, считает эксперт."Это один из самых предсказанных конфликтов, поэтому, когда говорят о его полной неожиданности – вот это уже для меня полная неожиданность. Что такое Израиль? Израиль - это иудейский эксклав на очевидно мусульманской территории. Будучи эксклавом, окруженным другой религиозной и национальной идентичностью, а самое существенное – другими цивилизационными структурами, он оказывается просто чрезвычайно нестабильным образованием. На его удержание все время приходится тратить много энергии в виде военной и политической помощи, и элементарных денег", - сказал Переслегин.Вооруженный конфликт идет полностью в соответствии с планом и под контролем палестинцев, убежден эксперт. Проблема Израиля в том, что зачистить огромный район с большим количеством людей при самых благоприятных обстоятельствах трудно. А тут обстоятельства вовсе не благоприятные."Израиль ждут потери. И чем дальше они будут идти вперед, тем больше будут потери. Тем более что Палестина уже продемонстрировала, что из российско-украинского конфликта уроки она извлекла, беспилотниками пользоваться вполне умеет, как и использовать малые террористические группы, вооруженные адекватным оружием. И если у нее это получилось на израильской территории, это будет получаться и на территории Сектора Газа", - рассуждает Переслегин.Израиль сейчас втягивается в долгую войну, которую рассчитывает выиграть. Однако такого типа войны при сложившемся соотношении сил – демографических и этнических - за слабейшую сторону не выигрывают. И преимущество Израиля в вооружениях здесь ничего не даст, убежден эксперт.
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в мире, вооруженные конфликты, политика, жертвы, израиль, палестина, сектор газа, мусульмане, подкасты, аудио
в мире, вооруженные конфликты, политика, жертвы, израиль, палестина, сектор газа, мусульмане, подкасты, аудио
Переслегин: конфликт с Израилем идет под диктовку Палестины
О динамике нынешнего палестино-израильского конфликта можно сказать, что он идет по плану и под контролем Палестины, и возможно, тех сил, которые стоят за Палестиной, считает российский ученый-прогнозист Сергей Переслегин.
Пока Израиль собирается совершить в этом конфликте
все те ошибки, которые можно было предвидеть на стадии предварительного планирования, и вероятно, добавит те ошибки, которые предвидеть было сложно, считает эксперт.
"Это один из самых предсказанных конфликтов, поэтому, когда говорят о его полной неожиданности – вот это уже для меня полная неожиданность. Что такое Израиль? Израиль - это иудейский эксклав на очевидно мусульманской территории. Будучи эксклавом, окруженным другой религиозной и национальной идентичностью, а самое существенное – другими цивилизационными структурами, он оказывается просто чрезвычайно нестабильным образованием. На его удержание все время приходится тратить много энергии в виде военной и политической помощи, и элементарных денег", - сказал Переслегин.
Вооруженный конфликт
идет полностью в соответствии с планом и под контролем палестинцев, убежден эксперт. Проблема Израиля в том, что зачистить огромный район с большим количеством людей при самых благоприятных обстоятельствах трудно. А тут обстоятельства вовсе не благоприятные.
"Израиль ждут потери. И чем дальше они будут идти вперед, тем больше будут потери. Тем более что Палестина уже продемонстрировала, что из российско-украинского конфликта уроки она извлекла, беспилотниками пользоваться вполне умеет, как и использовать малые террористические группы, вооруженные адекватным оружием. И если у нее это получилось на израильской территории, это будет получаться и на территории Сектора Газа", - рассуждает Переслегин.
Израиль сейчас втягивается в долгую войну, которую рассчитывает выиграть. Однако такого типа войны при сложившемся соотношении сил – демографических и этнических - за слабейшую сторону не выигрывают. И преимущество Израиля в вооружениях здесь ничего не даст, убежден эксперт.