https://sputnik-abkhazia.ru/20231015/probki-obrazovalis-na-granitse-po-reke-psou-iz-za-sboya-kompyuternoy-programmy-1048620394.html
Пробки образовались на границе по реке Псоу из-за сбоя компьютерной программы
Пробки образовались на границе по реке Псоу из-за сбоя компьютерной программы
Несколько десятков автомобилей попали в пробку на российско-абхазской границе из-за сбоя в системе в воскресенье, 15 октября. 15.10.2023, Sputnik Абхазия
2023-10-15T17:07+0300
2023-10-15T17:07+0300
2023-10-15T17:07+0300
в абхазии
государственная граница
кпп "псоу"
абхазия
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/09/0d/1033196637_2:0:3643:2048_1920x0_80_0_0_cfc96eaba06e2f81ec9ccaeb823f9cd1.jpg
СУХУМ, 15 окт – Sputnik, Бадри Есиава. Причиной пробок, образовавшихся на границе между Абхазией и Россией, стали сбои компьютерной программы, рассказал Sputnik заместитель председателя ГТК Абхазии Зураб Ашуба."По той информации, которую нам дают наши российские коллеги, приблизительно в 13:00 произошел технический сбой. Специалисты в данный момент занимаются этим вопросом. На 16:00 проблема сохраняется. Пока неизвестно, когда она будет решена, так как эта программа не локальная – она интегрирована в общую систему", - отметил он.По словам Ашуба, проблемы с пересечением границы возникли только у автовладельцев транспортных средств на абхазских госномерных знаках.
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/09/0d/1033196637_457:0:3188:2048_1920x0_80_0_0_f7f129eee5863fb8b0473b5830ad04df.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
государственная граница, кпп "псоу", абхазия, новости
государственная граница, кпп "псоу", абхазия, новости
Пробки образовались на границе по реке Псоу из-за сбоя компьютерной программы
Несколько десятков автомобилей попали в пробку на российско-абхазской границе из-за сбоя в системе в воскресенье, 15 октября.
СУХУМ, 15 окт – Sputnik, Бадри Есиава. Причиной пробок, образовавшихся на границе между Абхазией и Россией, стали сбои компьютерной программы, рассказал Sputnik заместитель председателя ГТК Абхазии Зураб Ашуба.
"По той информации, которую нам дают наши российские коллеги, приблизительно в 13:00 произошел технический сбой. Специалисты в данный момент занимаются этим вопросом. На 16:00 проблема сохраняется. Пока неизвестно, когда она будет решена, так как эта программа не локальная – она интегрирована в общую систему", - отметил он.
По словам Ашуба, проблемы с пересечением границы возникли только у автовладельцев транспортных средств на абхазских госномерных знаках.