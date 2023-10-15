https://sputnik-abkhazia.ru/20231015/probki-obrazovalis-na-granitse-po-reke-psou-iz-za-sboya-kompyuternoy-programmy-1048620394.html

Пробки образовались на границе по реке Псоу из-за сбоя компьютерной программы

Пробки образовались на границе по реке Псоу из-за сбоя компьютерной программы

Несколько десятков автомобилей попали в пробку на российско-абхазской границе из-за сбоя в системе в воскресенье, 15 октября. 15.10.2023, Sputnik Абхазия

2023-10-15T17:07+0300

2023-10-15T17:07+0300

2023-10-15T17:07+0300

в абхазии

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СУХУМ, 15 окт – Sputnik, Бадри Есиава. Причиной пробок, образовавшихся на границе между Абхазией и Россией, стали сбои компьютерной программы, рассказал Sputnik заместитель председателя ГТК Абхазии Зураб Ашуба."По той информации, которую нам дают наши российские коллеги, приблизительно в 13:00 произошел технический сбой. Специалисты в данный момент занимаются этим вопросом. На 16:00 проблема сохраняется. Пока неизвестно, когда она будет решена, так как эта программа не локальная – она интегрирована в общую систему", - отметил он.По словам Ашуба, проблемы с пересечением границы возникли только у автовладельцев транспортных средств на абхазских госномерных знаках.

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