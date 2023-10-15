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Теннисный турнир "Кубок Федерации" прошел в Гагре
Теннисный турнир "Кубок Федерации" прошел в Гагре
В турнире принимали участие более 50 абхазских и российских теннисистов. 15.10.2023, Sputnik Абхазия
2023-10-15T21:10+0300
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СУХУМ, 15 окт - Sputnik. С 9 по 15 октября в Гагре проходил турнир российского теннисного тура "Кубок Федерации", сообщает Госкомспорта Абхазии. В соревновании, проходившем по олимпийской системе, принимали участие более 50 теннисистов из городов России и Абхазии. Абхазские спортсмены показали себя достойно, заняв по два первых, вторых и третьих места. "Золото" получили Александр Эшба и Лионель Кирия, "серебро" - Лука Шамба и Валерия Джинджолия, третьи места достались Омару Когония и Еве Беденашвили.
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абхазия, россия, новости, теннис
Теннисный турнир "Кубок Федерации" прошел в Гагре
21:10 15.10.2023 (обновлено: 21:14 15.10.2023)
В турнире принимали участие более 50 абхазских и российских теннисистов.
СУХУМ, 15 окт - Sputnik.
С 9 по 15 октября в Гагре проходил турнир российского теннисного тура "Кубок Федерации", сообщает
Госкомспорта Абхазии.
В соревновании, проходившем по олимпийской системе, принимали участие более 50 теннисистов из городов России и Абхазии.
Абхазские спортсмены показали себя достойно, заняв по два первых, вторых и третьих места.
"Золото" получили Александр Эшба и Лионель Кирия, "серебро" - Лука Шамба и Валерия Джинджолия, третьи места достались Омару Когония и Еве Беденашвили.