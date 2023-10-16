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Гицба о II Международном музыкальном конкурсе: жюри в замешательстве из-за конкуренции
Гицба о II Международном музыкальном конкурсе: жюри в замешательстве из-за конкуренции
Народная артистка Абхазии и Заслуженная артистка России Алиса Гицба в интервью радио Sputnik рассказала о II Международном музыкальном конкурсе. 16.10.2023, Sputnik Абхазия
2023-10-16T16:51+0300
2023-10-16T16:51+0300
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Гицба о II Международном музыкальном конкурсе: жюри в замешательстве из-за конкуренции
Гицба о II Международном музыкальном конкурсе: жюри в замешательстве из-за конкуренции
В воскресенье, 15 октября, в Москве стартовал II Международный музыкальный конкурс оперной дивы Алисы Гицба.В интервью радио Sputnik Гицба рассказала, что в этом году конкурс ждет много изменений. "Конкурс частично поменял свое название. Вместо "Вокального конкурса" он теперь называется "Музыкальным", потому что стал включать в себя еще одну номинацию "Искусство ансамбля", в которую входят и вокальные ансамбли, и инструментальные, и камерные, и духовые", – пояснила певица.Конкурс пройдет в двух столицах – в Москве и Сухуме с 15 по 26 октября. Как призналась Алиса Гицба, члены жюри находятся в замешательстве из-за высокой конкуренции и профессионализма конкурсантов."Я настаиваю на том, чтобы дать как можно больше шансов участникам для того, чтобы они приехали в Абхазию и отдохнули, посмотрели нашу страну и показали себя. Очень хочется их всех пригласить в Абхазию", – рассказала Гицба.Подробности слушайте в подкасте.
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Гицба о II Международном музыкальном конкурсе: жюри в замешательстве из-за конкуренции
16:51 16.10.2023 (обновлено: 16:53 16.10.2023)
Народная артистка Абхазии и Заслуженная артистка России Алиса Гицба в интервью радио Sputnik рассказала о II Международном музыкальном конкурсе.
В воскресенье, 15 октября, в Москве стартовал II Международный музыкальный конкурс оперной дивы Алисы Гицба.
В интервью радио Sputnik
Гицба рассказала, что в этом году конкурс ждет много изменений.
"Конкурс частично поменял свое название. Вместо "Вокального конкурса" он теперь называется "Музыкальным", потому что стал включать в себя еще одну номинацию "Искусство ансамбля", в которую входят и вокальные ансамбли, и инструментальные, и камерные, и духовые", – пояснила певица.
Конкурс пройдет в двух столицах – в Москве и Сухуме с 15 по 26 октября.
Как призналась Алиса Гицба, члены жюри находятся в замешательстве из-за высокой конкуренции и профессионализма конкурсантов.
"Я настаиваю на том, чтобы дать как можно больше шансов участникам для того, чтобы они приехали в Абхазию и отдохнули, посмотрели нашу страну и показали себя. Очень хочется их всех пригласить в Абхазию", – рассказала Гицба.
Подробности слушайте в подкасте
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