https://sputnik-abkhazia.ru/20231016/ostorozhno-spoyler-avtofikshn--petrovskoy-kazhetsya-ester-i-akterskiy-triumf-khelen-mirren-1048537320.html

Осторожно, спойлер: автофикшн Петровской "Кажется Эстер" и актерский триумф Хелен Миррен

Осторожно, спойлер: автофикшн Петровской "Кажется Эстер" и актерский триумф Хелен Миррен

В очередном выпуске радиопередачи "Осторожно, спойлер" обсуждение автофикшна Екатерины Петровской "Кажется Эстер" и актёрского триумфа Хелен Миррен в... 16.10.2023, Sputnik Абхазия

2023-10-16T10:42+0300

2023-10-16T10:42+0300

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Осторожно, спойлер: автофикшн Петровской "Кажется Эстер" и актерский триумф Хелен Миррен Осторожно, спойлер: автофикшн Петровской "Кажется Эстер" и актерский триумф Хелен Миррен

Полная версия беседы в аудиофайле."Осторожно, спойлер!": передача о книгах и кино, анализ актуальных новинок с ведущими проекта - автором и преподавателем курса по киноведению и скорочтению, дипломатом и литературным блогером Ириной Турава и сотрудником МИД Абхазии Артуром Гагулия.

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