https://sputnik-abkhazia.ru/20231016/ostorozhno-spoyler-avtofikshn--petrovskoy-kazhetsya-ester-i-akterskiy-triumf-khelen-mirren-1048537320.html
Осторожно, спойлер: автофикшн Петровской "Кажется Эстер" и актерский триумф Хелен Миррен
Осторожно, спойлер: автофикшн Петровской "Кажется Эстер" и актерский триумф Хелен Миррен
В очередном выпуске радиопередачи "Осторожно, спойлер" обсуждение автофикшна Екатерины Петровской "Кажется Эстер" и актёрского триумфа Хелен Миррен в... 16.10.2023, Sputnik Абхазия
2023-10-16T10:42+0300
2023-10-16T10:42+0300
2023-10-16T10:42+0300
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Осторожно, спойлер: автофикшн Петровской "Кажется Эстер" и актерский триумф Хелен Миррен
Осторожно, спойлер: автофикшн Петровской "Кажется Эстер" и актерский триумф Хелен Миррен
Полная версия беседы в аудиофайле."Осторожно, спойлер!": передача о книгах и кино, анализ актуальных новинок с ведущими проекта - автором и преподавателем курса по киноведению и скорочтению, дипломатом и литературным блогером Ириной Турава и сотрудником МИД Абхазии Артуром Гагулия.
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фильмы, книги, осторожно, спойлер , подкасты, аудио
фильмы, книги, осторожно, спойлер , подкасты, аудио
Осторожно, спойлер: автофикшн Петровской "Кажется Эстер" и актерский триумф Хелен Миррен
В очередном выпуске радиопередачи "Осторожно, спойлер" обсуждение автофикшна Екатерины Петровской "Кажется Эстер" и актёрского триумфа Хелен Миррен в политической драме "Голда. Судный день".
Полная версия беседы в аудиофайле
.
"Осторожно, спойлер!": передача о книгах и кино, анализ актуальных новинок с ведущими проекта - автором и преподавателем курса по киноведению и скорочтению, дипломатом и литературным блогером Ириной Турава и сотрудником МИД Абхазии Артуром Гагулия.