https://sputnik-abkhazia.ru/20231016/podacha-vody-v-gale-vozobnovitsya-k-11-chasam-vechera-1048637302.html

Подача воды в Гале возобновится к 11 часам вечера

Подача воды в Гале возобновится к 11 часам вечера

Водоснабжение Гала было отключено в 12:00 в понедельник, 16 октября, в связи с ремонтными работами. 16.10.2023, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 16 окт – Sputnik. Водоснабжение в Гале возобновится к 23:00 понедельника, 16 октября, сообщает "ГалМедиа" со ссылкой на первого замглавы администрации района Дмитрия Адлейба.Сотрудники коммунальных служб при содействии техники ИнгурГЭС провели работы по устранению аварийных утечек на линиях водоводов в селе Речх. Сейчас все крупные утечки на центральной трубе, питающей город, уже устранены.Ремонтники прилагают все усилия, чтобы к вечеру подать воду в Гал.

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