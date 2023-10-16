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Подача воды в Гале возобновится к 11 часам вечера
Подача воды в Гале возобновится к 11 часам вечера
Водоснабжение Гала было отключено в 12:00 в понедельник, 16 октября, в связи с ремонтными работами. 16.10.2023, Sputnik Абхазия
2023-10-16T15:42+0300
2023-10-16T15:42+0300
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СУХУМ, 16 окт – Sputnik. Водоснабжение в Гале возобновится к 23:00 понедельника, 16 октября, сообщает "ГалМедиа" со ссылкой на первого замглавы администрации района Дмитрия Адлейба.Сотрудники коммунальных служб при содействии техники ИнгурГЭС провели работы по устранению аварийных утечек на линиях водоводов в селе Речх. Сейчас все крупные утечки на центральной трубе, питающей город, уже устранены.Ремонтники прилагают все усилия, чтобы к вечеру подать воду в Гал.
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абхазия, новости, гал, водоснабжение
Подача воды в Гале возобновится к 11 часам вечера
15:42 16.10.2023 (обновлено: 15:46 16.10.2023)
Водоснабжение Гала было отключено в 12:00 в понедельник, 16 октября, в связи с ремонтными работами.
СУХУМ, 16 окт – Sputnik.
Водоснабжение в Гале возобновится к 23:00 понедельника, 16 октября, сообщает
"ГалМедиа" со ссылкой на первого замглавы администрации района Дмитрия Адлейба.
Сотрудники коммунальных служб при содействии техники ИнгурГЭС провели работы по устранению аварийных утечек на линиях водоводов в селе Речх. Сейчас все крупные утечки на центральной трубе, питающей город, уже устранены.
Ремонтники прилагают все усилия, чтобы к вечеру подать воду в Гал.