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Скончался композитор Геннадий Гладков
Скончался композитор Геннадий Гладков
Автор музыки к легендарным советским фильмам и мультфильмам скончался в кругу семьи на 89-м году жизни. 16.10.2023, Sputnik Абхазия
2023-10-16T16:15+0300
2023-10-16T16:15+0300
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СУХУМ, 16 окт – Sputnik. Советский и российский композитор Геннадий Гладков ушел из жизни в возрасте 88 лет, сообщает РИА Новости со ссылкой на помощника и менеджера Гладкова Малика Аминова. Геннадий Гладков родился в Москве в 1935 году. В 1959 году он окончил теоретическое отделение Музыкального училища при Московской консерватории, в 1964 году получил высшее музыкальное образование в Московской государственной консерватории имени П.И. Чайковского по классу композиции, позже закончил аспирантуру.В 1988 году он стал заслуженным деятелем искусства РСФСР, в 2002 году — народным артистом России.Гладков – автор музыки к легендарным советским мультфильмам "Бременские музыканты", "Малыш и Карлсон", "Ну, погоди!", "Голубой щенок", "Как львенок и черепаха пели песню" и многим другим. Его произведения также звучат в фильмах "Джентльмены удачи", "12 стульев", "Обыкновенное чудо". Сочинял композитор и для театральных постановок.
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новости, музыка, россия, кино
Скончался композитор Геннадий Гладков
16:15 16.10.2023 (обновлено: 16:19 16.10.2023)
Автор музыки к легендарным советским фильмам и мультфильмам скончался в кругу семьи на 89-м году жизни.
СУХУМ, 16 окт – Sputnik
. Советский и российский композитор Геннадий Гладков ушел из жизни в возрасте 88 лет, сообщает РИА Новости
со ссылкой на помощника и менеджера Гладкова Малика Аминова.
"(Умер. — прим. ) дома, просто дома ушел спокойно", — сказал собеседник агентства и уточнил, что похороны пройдут в узком кругу семьи и близких друзей.
Геннадий Гладков родился в Москве в 1935 году. В 1959 году он окончил теоретическое отделение Музыкального училища при Московской консерватории, в 1964 году получил высшее музыкальное образование в Московской государственной консерватории имени П.И. Чайковского по классу композиции, позже закончил аспирантуру.
В 1988 году он стал заслуженным деятелем искусства РСФСР, в 2002 году — народным артистом России.
Гладков – автор музыки к легендарным советским мультфильмам "Бременские музыканты", "Малыш и Карлсон", "Ну, погоди!", "Голубой щенок", "Как львенок и черепаха пели песню" и многим другим.
Его произведения также звучат в фильмах "Джентльмены удачи", "12 стульев", "Обыкновенное чудо". Сочинял композитор и для театральных постановок.