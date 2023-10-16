https://sputnik-abkhazia.ru/20231016/skonchalsya-kompozitor-gennadiy-gladkov-1048638310.html

Скончался композитор Геннадий Гладков

Скончался композитор Геннадий Гладков

Автор музыки к легендарным советским фильмам и мультфильмам скончался в кругу семьи на 89-м году жизни. 16.10.2023, Sputnik Абхазия

2023-10-16T16:15+0300

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СУХУМ, 16 окт – Sputnik. Советский и российский композитор Геннадий Гладков ушел из жизни в возрасте 88 лет, сообщает РИА Новости со ссылкой на помощника и менеджера Гладкова Малика Аминова. Геннадий Гладков родился в Москве в 1935 году. В 1959 году он окончил теоретическое отделение Музыкального училища при Московской консерватории, в 1964 году получил высшее музыкальное образование в Московской государственной консерватории имени П.И. Чайковского по классу композиции, позже закончил аспирантуру.В 1988 году он стал заслуженным деятелем искусства РСФСР, в 2002 году — народным артистом России.Гладков – автор музыки к легендарным советским мультфильмам "Бременские музыканты", "Малыш и Карлсон", "Ну, погоди!", "Голубой щенок", "Как львенок и черепаха пели песню" и многим другим. Его произведения также звучат в фильмах "Джентльмены удачи", "12 стульев", "Обыкновенное чудо". Сочинял композитор и для театральных постановок.

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