https://sputnik-abkhazia.ru/20231017/delegatsiya-iz-dagestana-pribyla-v-sukhum-dlya-uchastiya-v-forume-posvyaschennom-gamzatovu-1048655606.html

Делегация из Дагестана прибыла в Сухум для участия в форуме, посвященном Гамзатову

Делегация из Дагестана прибыла в Сухум для участия в форуме, посвященном Гамзатову

С 17 по 18 октября в Абхазии пройдет международный форум, приуроченный 100-летию великого поэта Расула Гамзатова. 17.10.2023, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 17 окт - Sputnik. Делегация из Дагестана во главе с первым заместителем министра по национальной политике и делам религии Арсеном Махмудовым прибыла в Абхазию. Гости примут участие в международном форуме "Гамзатов и Абхазия: от национального к общечеловеческому", который пройдет в Сухуме.Во вторник, 17 октября, делегация вместе с представителями республики приняла участие в церемонии возложения цветов к памятникам абхазским писателям Дмитрию Гулиа и Баграту Шинкуба. Основные мероприятия форума состоятся на двух площадках - в Абхазском государственном университете и Национальной библиотеке имени Папаскир в среду, 18 октября.Расул Гамзатов - аварский поэт, прозаик, публицист, переводчик, советский и российский общественный деятель, родился 8 сентября 1923 года в ауле Цада Хунзахского района Дагестана. Изданы десятки его поэтических, прозаических и публицистических книг на аварском и русском языках, на многих языках Дагестана, Кавказа и всего мира.

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