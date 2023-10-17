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Делегация из Дагестана прибыла в Сухум для участия в форуме, посвященном Гамзатову
Делегация из Дагестана прибыла в Сухум для участия в форуме, посвященном Гамзатову
С 17 по 18 октября в Абхазии пройдет международный форум, приуроченный 100-летию великого поэта Расула Гамзатова. 17.10.2023, Sputnik Абхазия
2023-10-17T20:15+0300
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СУХУМ, 17 окт - Sputnik. Делегация из Дагестана во главе с первым заместителем министра по национальной политике и делам религии Арсеном Махмудовым прибыла в Абхазию. Гости примут участие в международном форуме "Гамзатов и Абхазия: от национального к общечеловеческому", который пройдет в Сухуме.Во вторник, 17 октября, делегация вместе с представителями республики приняла участие в церемонии возложения цветов к памятникам абхазским писателям Дмитрию Гулиа и Баграту Шинкуба. Основные мероприятия форума состоятся на двух площадках - в Абхазском государственном университете и Национальной библиотеке имени Папаскир в среду, 18 октября.Расул Гамзатов - аварский поэт, прозаик, публицист, переводчик, советский и российский общественный деятель, родился 8 сентября 1923 года в ауле Цада Хунзахского района Дагестана. Изданы десятки его поэтических, прозаических и публицистических книг на аварском и русском языках, на многих языках Дагестана, Кавказа и всего мира.
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Делегация из Дагестана прибыла в Сухум для участия в форуме, посвященном Гамзатову
20:15 17.10.2023 (обновлено: 21:23 17.10.2023)
С 17 по 18 октября в Абхазии пройдет международный форум, приуроченный 100-летию великого поэта Расула Гамзатова.
СУХУМ, 17 окт - Sputnik. Делегация из Дагестана во главе с первым заместителем министра по национальной политике и делам религии Арсеном Махмудовым прибыла в Абхазию.
Гости примут участие в международном форуме "Гамзатов и Абхазия: от национального к общечеловеческому", который пройдет в Сухуме.
Во вторник, 17 октября, делегация вместе с представителями республики приняла участие в церемонии возложения цветов к памятникам абхазским писателям Дмитрию Гулиа и Баграту Шинкуба.
Основные мероприятия форума состоятся на двух площадках - в Абхазском государственном университете и Национальной библиотеке имени Папаскир в среду, 18 октября.
Расул Гамзатов - аварский поэт, прозаик, публицист, переводчик, советский и российский общественный деятель, родился 8 сентября 1923 года в ауле Цада Хунзахского района Дагестана. Изданы десятки его поэтических, прозаических и публицистических книг на аварском и русском языках, на многих языках Дагестана, Кавказа и всего мира.