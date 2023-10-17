https://sputnik-abkhazia.ru/20231017/gagloev-prizyvy-zelenskogo-k-gruzii-eto-priznak-agonii-kievskogo-rezhima-1048649198.html

Гаглоев: призывы Зеленского к Грузии – это признак агонии киевского режима

Гаглоев: призывы Зеленского к Грузии – это признак агонии киевского режима

Ранее выступая на саммите Объединенных экспедиционных сил в Швеции, Владимир Зеленский призвал Грузию вернуть свои "утраченные территории" военным путем. 17.10.2023, Sputnik Абхазия

2023-10-17T13:26+0300

2023-10-17T13:26+0300

2023-10-17T13:38+0300

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СУХУМ, 17 окт – Sputnik. Призывы президента Украины к тому, чтобы Грузия восстановила свою территориальную целостность – признак агонии режима Владимира Зеленского, заявил президент Южной Осетии Алан Гаглоев. Об этом сообщает Sputnik Южная Осетия.Президент Южной Осетии добавил, что идеология украинского фашизма стала причиной того, почему тысячи осетин сейчас сражаются в зоне специальной военной операции.После начала военной спецоперации на востоке Украины Киев и западные партнеры стали давить на Тбилиси с требованием открыть второй фронт против России и "вернуть" себе Абхазию и Южную Осетию.Власти Грузии исключили вероятность втягивания страны в военные действия против России, кроме того, Тбилиси не присоединился к антироссийским санкциям.

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