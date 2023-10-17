https://sputnik-abkhazia.ru/20231017/gagloev-prizyvy-zelenskogo-k-gruzii-eto-priznak-agonii-kievskogo-rezhima-1048649198.html
Гаглоев: призывы Зеленского к Грузии – это признак агонии киевского режима
Гаглоев: призывы Зеленского к Грузии – это признак агонии киевского режима
Ранее выступая на саммите Объединенных экспедиционных сил в Швеции, Владимир Зеленский призвал Грузию вернуть свои "утраченные территории" военным путем. 17.10.2023, Sputnik Абхазия
2023-10-17T13:26+0300
2023-10-17T13:26+0300
2023-10-17T13:38+0300
абхазия
южная осетия
грузия
украина
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/0a/11/1048647894_0:153:3098:1896_1920x0_80_0_0_d335a5a4ea99304b3bebdfa86e74ee92.jpg
СУХУМ, 17 окт – Sputnik. Призывы президента Украины к тому, чтобы Грузия восстановила свою территориальную целостность – признак агонии режима Владимира Зеленского, заявил президент Южной Осетии Алан Гаглоев. Об этом сообщает Sputnik Южная Осетия.Президент Южной Осетии добавил, что идеология украинского фашизма стала причиной того, почему тысячи осетин сейчас сражаются в зоне специальной военной операции.После начала военной спецоперации на востоке Украины Киев и западные партнеры стали давить на Тбилиси с требованием открыть второй фронт против России и "вернуть" себе Абхазию и Южную Осетию.Власти Грузии исключили вероятность втягивания страны в военные действия против России, кроме того, Тбилиси не присоединился к антироссийским санкциям.
абхазия
южная осетия
грузия
украина
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/0a/11/1048647894_184:0:2915:2048_1920x0_80_0_0_70f99292a4c64098853cea540945cfef.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
абхазия, южная осетия, грузия, украина, новости
абхазия, южная осетия, грузия, украина, новости
Гаглоев: призывы Зеленского к Грузии – это признак агонии киевского режима
13:26 17.10.2023 (обновлено: 13:38 17.10.2023)
Ранее выступая на саммите Объединенных экспедиционных сил в Швеции, Владимир Зеленский призвал Грузию вернуть свои "утраченные территории" военным путем.
СУХУМ, 17 окт – Sputnik.
Призывы президента Украины к тому, чтобы Грузия восстановила свою территориальную целостность – признак агонии режима Владимира Зеленского, заявил президент Южной Осетии Алан Гаглоев. Об этом сообщает Sputnik Южная Осетия
.
"Заявление Зеленского – это признак явной агонии, которую испытывает киевский режим. Когда на фронте поражение за поражением, они и беснуются, пытаясь втянуть в свою авантюру весь мир", – отметил Гаглоев.
Президент Южной Осетии добавил, что идеология украинского фашизма стала причиной того, почему тысячи осетин сейчас сражаются в зоне специальной военной операции.
После начала военной спецоперации на востоке Украины Киев и западные партнеры стали давить на Тбилиси с требованием открыть второй фронт против России и "вернуть" себе Абхазию и Южную Осетию.
Власти Грузии исключили вероятность втягивания страны в военные действия против России, кроме того, Тбилиси не присоединился к антироссийским санкциям.