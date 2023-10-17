https://sputnik-abkhazia.ru/20231017/grazhdanin-i-nachalnik-geriya-o-borbe-s-mramornym-klopom-i-novom-nashestvii-vreditelya-1048632543.html

Гражданин и начальник: Герия о борьбе с мраморным клопом и новом нашествии вредителя

Гражданин и начальник: Герия о борьбе с мраморным клопом и новом нашествии вредителя

Начальник службы защиты растении Минсельхоза Абхазии Владимир Герия в эфире радио Sputnik о борьбе с мраморным клопом в Абхазии. 17.10.2023, Sputnik Абхазия

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Гражданин и начальник: Герия о борьбе с мраморным клопом и новом нашествии вредителя Гражданин и начальник: Герия о борьбе с мраморным клопом и новом нашествии вредителя

Мраморный клоп, почуяв приближение холодов, вновь атакует жилища людей. Прожорливый вредитель, как уже показал опыт, может погубить любой урожай, он практически всеядный, и бороться с ним непросто. Почему опять, несмотря ни на что, мраморный клоп начал размножаться, что делать до наступления холодов, в эфире радио Sputnik рассказал начальник службы защиты растении Минсельхоза Абхазии Владимир Герия."Его численность в последние годы не приводила нас в такое отчаяние, как это было прежде. Аграрии научились бороться с вредоносностью клопа. Государство заботится о том, чтобы в резерве были химические препараты, которыми пользуются земледельцы. И в основном порчи сельхозпродукции удается избегать", – сказал Герия. Он напомнил, что механический сбор клопа – очень важное мероприятие, чтобы обезопасить себя в будущем сезоне от его нашествия. 5.30 в КМ сейчас рассматривается вопрос о финансировании масштабного сбора клопа. Может, в ноябре будет проведена масштабная акция по сбору клопа. Слушайте подкаст.

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