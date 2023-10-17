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Около 750 метров дороги заасфальтировано в селе Гячрыпш
Около 750 метров дороги заасфальтировано в селе Гячрыпш
Работы начались около десяти дней назад и ведутся за счет средств районного бюджета. 17.10.2023, Sputnik Абхазия
2023-10-17T12:00+0300
2023-10-17T12:00+0300
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СУХУМ, 17 окт - Sputnik. В селе Гячрыпш Гагрского района ведутся работы по укладке асфальта, 750 метров уже уложено, сообщает "Гагра ТВ"."В селе Гячрипш проводятся ремонтные работы по укладке асфальта протяженностью два с половиной километра. Общая протяженность четыре километра, но начало у нас есть", - рассказал замглавы администрации Виктор Кюлян.По словам главы администрации села Аркадия Гривапш, планируется восстановить участок дороги от верхней части села до государственной границы. Такие работы не проводились тут около сорока лет.
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абхазия, новости, гагрский район
абхазия, новости, гагрский район
Около 750 метров дороги заасфальтировано в селе Гячрыпш
Работы начались около десяти дней назад и ведутся за счет средств районного бюджета.
СУХУМ, 17 окт - Sputnik.
В селе Гячрыпш Гагрского района ведутся работы по укладке асфальта, 750 метров уже уложено, сообщает
"Гагра ТВ".
Перед этим участок был выровнен и засыпан гравием. В ходе следующего этапа работ планируется ремонт участка длиной в 500 метров.
"В селе Гячрипш проводятся ремонтные работы по укладке асфальта протяженностью два с половиной километра. Общая протяженность четыре километра, но начало у нас есть", - рассказал замглавы администрации Виктор Кюлян.
По словам главы администрации села Аркадия Гривапш, планируется восстановить участок дороги от верхней части села до государственной границы. Такие работы не проводились тут около сорока лет.