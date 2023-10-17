https://sputnik-abkhazia.ru/20231017/okolo-750-metrov-dorogi-zaasfaltirovano-v-sele-gyachrypsh-1048647154.html

Около 750 метров дороги заасфальтировано в селе Гячрыпш

Около 750 метров дороги заасфальтировано в селе Гячрыпш

Работы начались около десяти дней назад и ведутся за счет средств районного бюджета. 17.10.2023, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 17 окт - Sputnik. В селе Гячрыпш Гагрского района ведутся работы по укладке асфальта, 750 метров уже уложено, сообщает "Гагра ТВ"."В селе Гячрипш проводятся ремонтные работы по укладке асфальта протяженностью два с половиной километра. Общая протяженность четыре километра, но начало у нас есть", - рассказал замглавы администрации Виктор Кюлян.По словам главы администрации села Аркадия Гривапш, планируется восстановить участок дороги от верхней части села до государственной границы. Такие работы не проводились тут около сорока лет.

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