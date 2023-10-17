https://sputnik-abkhazia.ru/20231017/oranzhevaya-koroleva-chem-polezna-khurma-1048638439.html

Оранжевая королева: чем полезна хурма

Оранжевая королева: чем полезна хурма

В Абхазии наступает сезон хурмы. Сушеная хурма - одно из традиционных абхазских лакомств, но пока жители республики наслаждаются свежими плодами. 17.10.2023, Sputnik Абхазия

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фрукты

абхазия

сельское хозяйство

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Крупная ярко-оранжевая ягода, название которой переводится с латыни как "сердечное яблоко", начинает зреть в Абхазии уже в октябре. Сортов хурмы великое множество, но "бычье сердце" и "шоколадные" "корольки" – одни из самых популярных. Хурма имеет низкую калорийность – 67 ккал на 100 г продукта. Считать, что она полна сахара, не совсем верно, как многие ягоды и фрукты, хурма на 80% состоит из воды, содержит пищевые волокна, которые замедляют усвоение углеводов и не дают резких скачков сахара в крови.Так как хурма – это ягода, ее отлично дополнят орехи, йогурт или сыры. При этом гурманы могут добавлять ее к мясу птицы, баранине, говядине. Польза хурмыРазбавлять свой рацион сезонными фруктами и овощами очень полезно для здоровья, и хурма в этом случае не исключениеКлетчатка в составе хурмы способствует пищеварению – стимулирует работу кишечника и повышает выделение желудочного сока. Она полезна и для крови – в случае снижения гемоглобина можно включить хурму в рацион, она помогает вырабатывать эритроциты, очищает кровь, а также повышает эластичность сосудов.Витамин А и бета-каротин в хурме помогают сохранить зрение, а витамин С – укрепить иммунитет. В ней также содержится йод, необходимый для правильной работы щитовидной железы.Кроме того, хурма снижает риск образования камней в почках, выводит лишние соли из организма, ну и, самое главное – исследования израильских ученых показали, что один съеденный плод в день значительно снижает риск возникновения сердечного приступа, а также количество "плохого" холестерина. Кому нельзя есть хурмуК сожалению, насладиться яркими сочными плодами могут не все. В первую очередь, это касается индивидуальной непереносимости продукта, но также хурму нежелательно употреблять при острой форме заболеваний желудочно-кишечного тракта, сахарном диабете и ожирении, проблемах с почками.Не стоит давать полакомиться хурмой детям до трех лет, так как во фрукте содержатся танины, которые могут замедлить пищеварение, вызвать кишечную непроходимость и стать причиной боли в животе.Материал подготовлен на основе открытых источников.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220604/1014845399.html

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