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Осторожно – клоп: с чем связано увеличение количества вредителей в Абхазии
Осторожно – клоп: с чем связано увеличение количества вредителей в Абхазии
По какой причине популяция коричневого мраморного клопа увеличилась в Абхазии и наносит ли вредитель ущерб сельхозкультурам, в программе "Гражданин и... 17.10.2023, Sputnik Абхазия
2023-10-17T17:40+0300
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Как рассказал Владимир Герия, на увеличение или сокращение популяции мраморного клопа могут влиять погодные условия. Засушливое лето нынешнего года способствовало распространению вредителя. При этом сейчас мраморный клоп не угрожает сельскохозяйственным культурам – он ищет возможность, чтобы укрыться в теплых сухих местах на зиму."Несколько месяцев насекомые будут прятаться, будут обездвижены. Сейчас клоп не питается, цитрусовым и хурме такой вред, какой он наносил в период вегетации растений весной и ранним летом, он нанести не может. Он занят тем, что ищет для себя убежище", – подчеркнул Герия.Мраморные клопы появились на Черноморском побережье Абхазии в большом количестве около семи лет назад. Вредитель быстро освоился в республике. Наибольший вред он причиняет фруктам и ягодам, может вредить овощным и зерновым культурам.
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видео, мультимедиа, абхазия, видео

Осторожно – клоп: с чем связано увеличение количества вредителей в Абхазии

17:40 17.10.2023
© Видео /Sputnik
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По какой причине популяция коричневого мраморного клопа увеличилась в Абхазии и наносит ли вредитель ущерб сельхозкультурам, в программе "Гражданин и начальник" на радио Sputnik рассказал начальник службы защиты растений Минсельхоза Абхазии Владимир Герия.
Как рассказал Владимир Герия, на увеличение или сокращение популяции мраморного клопа могут влиять погодные условия. Засушливое лето нынешнего года способствовало распространению вредителя. При этом сейчас мраморный клоп не угрожает сельскохозяйственным культурам – он ищет возможность, чтобы укрыться в теплых сухих местах на зиму.
"Несколько месяцев насекомые будут прятаться, будут обездвижены. Сейчас клоп не питается, цитрусовым и хурме такой вред, какой он наносил в период вегетации растений весной и ранним летом, он нанести не может. Он занят тем, что ищет для себя убежище", – подчеркнул Герия.
Мраморные клопы появились на Черноморском побережье Абхазии в большом количестве около семи лет назад. Вредитель быстро освоился в республике. Наибольший вред он причиняет фруктам и ягодам, может вредить овощным и зерновым культурам.
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