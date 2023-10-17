https://sputnik-abkhazia.ru/20231017/takie-obstoyatelstva-amichba-i-khutaba-ob-amnistii-v-abkhazii--1048640040.html
Такие обстоятельства: Амичба и Хутаба об амнистии в Абхазии
Такие обстоятельства: Амичба и Хутаба об амнистии в Абхазии
Председатель парламентского комитета по государственно-правовой политике Даут Хутаба и начальник судебного управления Генпрокуратуры Абхазии Даур Амичба в... 17.10.2023, Sputnik Абхазия
2023-10-17T15:24+0300
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Такие обстоятельства: Амичба и Хутаба об амнистии в Абхазии
Такие обстоятельства: Амичба и Хутаба об амнистии в Абхазии
Депутаты Парламента Абхазии 28 сентября во втором и окончательном чтении с одной внесенной поправкой приняли постановление об объявлении амнистии к 30-й годовщине Победы и Независимости.Документ предусматривает освобождение от наказания в виде лишения свободы лиц: осужденных на срок до трех лет включительно, осужденных на срок до пяти лет включительно, ветеранов, инвалидов I и II групп, больных туберкулезом, отнесенных к первой и второй группе диспансерного учета, ВИЧ-инфицированных, больных онкологическими заболеваниями 3 и 4 клинических групп, лиц, впервые привлеченных к уголовной ответственности, женщин вне зависимости от срока наказания, лиц, совершивших преступления по неосторожности, женщин, имеющих несовершеннолетних детей, женщин, имеющих совершеннолетних детей-инвалидов, беременных женщин, несовершеннолетних, лиц, совершивших преступления, предусмотренные статьей 206 УК ("массовые беспорядки" - прим.), условно осужденных, осужденных, которым до дня вступления в силу постановления неотбытая часть наказания заменена на более мягкую или отбывание наказания которым отсрочено, а также осужденных к наказанию, не связанному с лишением свободы.Депутат Даут Хутаба отметил, что работа над постановлением была нелегкой. Председатель Комитета по государственно-правовой политике рассказал, кого не коснется амнистия в честь 30-й годовщины Победы в ОВНА."Это, прежде всего, те, кто отбывает срок за убийство, похищение человека, за сбыт и распространения наркотиков, за преступления против половой неприкосновенности и преступления против нашей государственности. Здесь мы решили, что ни для кого нет поблажек по этим видам преступлений", – сказал Хутаба.Слушайте подкаст.
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Такие обстоятельства: Амичба и Хутаба об амнистии в Абхазии
15:24 17.10.2023 (обновлено: 15:29 17.10.2023)
Председатель парламентского комитета по государственно-правовой политике Даут Хутаба и начальник судебного управления Генпрокуратуры Абхазии Даур Амичба в интервью радио Sputnik рассказали об амнистии.
Депутаты Парламента Абхазии 28 сентября во втором и окончательном чтении с одной внесенной поправкой приняли постановление об объявлении амнистии к 30-й годовщине Победы и Независимости.
Документ предусматривает освобождение от наказания в виде лишения свободы лиц: осужденных на срок до трех лет включительно, осужденных на срок до пяти лет включительно, ветеранов, инвалидов I и II групп, больных туберкулезом, отнесенных к первой и второй группе диспансерного учета, ВИЧ-инфицированных, больных онкологическими заболеваниями 3 и 4 клинических групп, лиц, впервые привлеченных к уголовной ответственности, женщин вне зависимости от срока наказания, лиц, совершивших преступления по неосторожности, женщин, имеющих несовершеннолетних детей, женщин, имеющих совершеннолетних детей-инвалидов, беременных женщин, несовершеннолетних, лиц, совершивших преступления, предусмотренные статьей 206 УК ("массовые беспорядки" - прим.), условно осужденных, осужденных, которым до дня вступления в силу постановления неотбытая часть наказания заменена на более мягкую или отбывание наказания которым отсрочено, а также осужденных к наказанию, не связанному с лишением свободы.
Депутат Даут Хутаба отметил, что работа над постановлением была нелегкой. Председатель Комитета по государственно-правовой политике рассказал, кого не коснется амнистия в честь 30-й годовщины Победы в ОВНА.
"Это, прежде всего, те, кто отбывает срок за убийство, похищение человека, за сбыт и распространения наркотиков, за преступления против половой неприкосновенности и преступления против нашей государственности. Здесь мы решили, что ни для кого нет поблажек по этим видам преступлений", – сказал Хутаба.