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Зинин о палестино-израильском конфликте: необходимы решительные меры
Зинин о палестино-израильском конфликте: необходимы решительные меры
В беседе с радио Sputnik старший научный сотрудник Центра ближневосточных исследований МГИМО, востоковед Юрий Зинин прокомментировал развитие... 17.10.2023, Sputnik Абхазия
2023-10-17T12:07+0300
2023-10-17T12:07+0300
2023-10-17T12:07+0300
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Зинин о палестино-израильском конфликте: необходимы решительные меры
Зинин о палестино-израильском конфликте: необходимы решительные меры
"Конфликт развивается в совершенно не очень приятном направлении – в сторону человеческих трагедий и катастроф. Пока рост числа убитых и раненных среди мирного населения говорит о необходимости решительных мер: либо прекратить огонь, либо ввести временное перемирие, иначе взаимные удары будут приводить к дальнейшим жертвам", - сказал Зинин.По его мнению, перенос наземной операции Израиля вызван скорее всего не плохими погодными условиями, а выжиданием, ослаблением действий противника, для того, чтобы использовать ситуацию в свою сторону.
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подкасты, в мире, арабо-израильский конфликт, аудио
подкасты, в мире, арабо-израильский конфликт, аудио
Зинин о палестино-израильском конфликте: необходимы решительные меры
В беседе с радио Sputnik старший научный сотрудник Центра ближневосточных исследований МГИМО, востоковед Юрий Зинин прокомментировал развитие палестино-израильского конфликта.
"Конфликт развивается в совершенно не очень приятном направлении – в сторону человеческих трагедий и катастроф. Пока рост числа убитых и раненных среди мирного населения говорит о необходимости решительных мер: либо прекратить огонь, либо ввести временное перемирие, иначе взаимные удары будут приводить к дальнейшим жертвам", - сказал Зинин.
По его мнению, перенос наземной операции Израиля вызван скорее всего не плохими погодными условиями, а выжиданием, ослаблением действий противника, для того, чтобы использовать ситуацию в свою сторону.