https://sputnik-abkhazia.ru/20231017/zinin-o-palestino-izrailskom-konflikte-neobkhodimy-reshitelnye-mery--1048645986.html

Зинин о палестино-израильском конфликте: необходимы решительные меры

Зинин о палестино-израильском конфликте: необходимы решительные меры

В беседе с радио Sputnik старший научный сотрудник Центра ближневосточных исследований МГИМО, востоковед Юрий Зинин прокомментировал развитие... 17.10.2023, Sputnik Абхазия

2023-10-17T12:07+0300

2023-10-17T12:07+0300

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Зинин о палестино-израильском конфликте: необходимы решительные меры Зинин о палестино-израильском конфликте: необходимы решительные меры

"Конфликт развивается в совершенно не очень приятном направлении – в сторону человеческих трагедий и катастроф. Пока рост числа убитых и раненных среди мирного населения говорит о необходимости решительных мер: либо прекратить огонь, либо ввести временное перемирие, иначе взаимные удары будут приводить к дальнейшим жертвам", - сказал Зинин.По его мнению, перенос наземной операции Израиля вызван скорее всего не плохими погодными условиями, а выжиданием, ослаблением действий противника, для того, чтобы использовать ситуацию в свою сторону.

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