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Автомат Калашникова изъяли у жителя Очамчырского района
Автомат Калашникова изъяли у жителя Очамчырского района
Автомат и патроны к нему, найденные в доме Тенгиза Вачадзе, были технически исправными и пригодными к производству выстрелов. 18.10.2023, Sputnik Абхазия
2023-10-18T16:29+0300
2023-10-18T16:29+0300
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СУХУМ, 18 окт – Sputnik. Автомат системы Калашникова калибра 7,62 миллиметра был изъят у жителя Очамчырского района Тенгиза Вачадзе, сообщает МВД Абхазии.Во время обыска 48-летний Тенгиз Вачадзе находился в состоянии наркотического опьянения метадоном и марихуаной.Возбуждено уголовное дело. Вачадзе отпущен под подписку о невыезде.
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Автомат Калашникова изъяли у жителя Очамчырского района
16:29 18.10.2023 (обновлено: 16:46 18.10.2023)
Автомат и патроны к нему, найденные в доме Тенгиза Вачадзе, были технически исправными и пригодными к производству выстрелов.
СУХУМ, 18 окт – Sputnik.
Автомат системы Калашникова калибра 7,62 миллиметра был изъят у жителя Очамчырского района Тенгиза Вачадзе, сообщает
МВД Абхазии.
Также сотрудники правоохранительных органов обнаружили в доме Вачадзе пять боевых патронов к автомату.
Во время обыска 48-летний Тенгиз Вачадзе находился в состоянии наркотического опьянения метадоном и марихуаной.
Возбуждено уголовное дело. Вачадзе отпущен под подписку о невыезде.