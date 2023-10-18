https://sputnik-abkhazia.ru/20231018/avtomat-kalashnikova-izyali-u-zhitelya-ochamchyrskogo-rayona-1048664479.html

Автомат Калашникова изъяли у жителя Очамчырского района

Автомат Калашникова изъяли у жителя Очамчырского района

Автомат и патроны к нему, найденные в доме Тенгиза Вачадзе, были технически исправными и пригодными к производству выстрелов. 18.10.2023, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 18 окт – Sputnik. Автомат системы Калашникова калибра 7,62 миллиметра был изъят у жителя Очамчырского района Тенгиза Вачадзе, сообщает МВД Абхазии.Во время обыска 48-летний Тенгиз Вачадзе находился в состоянии наркотического опьянения метадоном и марихуаной.Возбуждено уголовное дело. Вачадзе отпущен под подписку о невыезде.

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