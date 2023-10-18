https://sputnik-abkhazia.ru/20231018/dizayn-novoy-tysyacherublevoy-kupyury-dorabotayut-1048657816.html

Дизайн новой тысячерублевой купюры доработают

Дизайн новой тысячерублевой купюры доработают

Новый дизайн банкнот номиналом в 1000 и 5000 рублей Центробанк представил в понедельник, 16 октября. 18.10.2023, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 18 окт – Sputnik. Банк России доработает дизайн обновленной купюры номиналом в 1000 рублей, сообщается на сайте регулятора.Основными темами новой "тысячи" стали Нижний Новгород и Приволжский федеральный округ. В числе достопримечательностей, попавших на купюру, были башня Сююмбике и Музей истории государственности татарского народа в Казани, который расположен в здании бывшей дворцовой церкви.Здание церкви было разрушено в советское время и восстановлено в начале нулевых, но крест до сих пор не установлен. И то, что это здание изображено рядом с башней Сююмбике, на которой установлен мусульманский полумесяц, вызвало возмущение Русской православной церкви.

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