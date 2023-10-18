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https://sputnik-abkhazia.ru/20231018/dizayn-novoy-tysyacherublevoy-kupyury-dorabotayut-1048657816.html
Дизайн новой тысячерублевой купюры доработают
Дизайн новой тысячерублевой купюры доработают
Новый дизайн банкнот номиналом в 1000 и 5000 рублей Центробанк представил в понедельник, 16 октября. 18.10.2023, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 18 окт – Sputnik. Банк России доработает дизайн обновленной купюры номиналом в 1000 рублей, сообщается на сайте регулятора.Основными темами новой "тысячи" стали Нижний Новгород и Приволжский федеральный округ. В числе достопримечательностей, попавших на купюру, были башня Сююмбике и Музей истории государственности татарского народа в Казани, который расположен в здании бывшей дворцовой церкви.Здание церкви было разрушено в советское время и восстановлено в начале нулевых, но крест до сих пор не установлен. И то, что это здание изображено рядом с башней Сююмбике, на которой установлен мусульманский полумесяц, вызвало возмущение Русской православной церкви.
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новости, россия, центральный банк рф, деньги
новости, россия, центральный банк рф, деньги

Дизайн новой тысячерублевой купюры доработают

10:35 18.10.2023 (обновлено: 11:19 18.10.2023)
© Sputnik / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкПрезентация обновленных банкнот Банка России номиналом 1000 и 5000 рублей
Презентация обновленных банкнот Банка России номиналом 1000 и 5000 рублей - Sputnik Абхазия, 1920, 18.10.2023
© Sputnik / Виталий Белоусов
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Новый дизайн банкнот номиналом в 1000 и 5000 рублей Центробанк представил в понедельник, 16 октября.
СУХУМ, 18 окт – Sputnik. Банк России доработает дизайн обновленной купюры номиналом в 1000 рублей, сообщается на сайте регулятора.

"Принято решение остановить выпуск банкноты. В широкое обращение она не поступила", – говорится в сообщении.

Основными темами новой "тысячи" стали Нижний Новгород и Приволжский федеральный округ. В числе достопримечательностей, попавших на купюру, были башня Сююмбике и Музей истории государственности татарского народа в Казани, который расположен в здании бывшей дворцовой церкви.
Здание церкви было разрушено в советское время и восстановлено в начале нулевых, но крест до сих пор не установлен. И то, что это здание изображено рядом с башней Сююмбике, на которой установлен мусульманский полумесяц, вызвало возмущение Русской православной церкви.
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