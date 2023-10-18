https://sputnik-abkhazia.ru/20231018/khazin-po-ekonomicheskim-prichinam-bolshoy-voyny-v-mire-ne-budet-1048645854.html

Хазин: по экономическим причинам большой войны в мире не будет

Хазин: по экономическим причинам большой войны в мире не будет

Текущий конфликт на Ближнем Востоке – процесс управляемый и имеющий объективные экономические причины, именно поэтому до "большой" войны не дойдет, уверен... 18.10.2023, Sputnik Абхазия

2023-10-18T16:23+0300

2023-10-18T16:23+0300

2023-10-18T16:23+0300

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Хазин: по экономическим причинам большой войны в мире не будет Хазин: по экономическим причинам большой войны в мире не будет

Согласно гипотезе эксперта, речь идет о том, кому будет принадлежать и кто будет контролировать открытое газовое месторождение "Левиафан", а также о том, кем и чем придется ради этого пожертвовать."Все понимают, что тот ресурс, который может быть затрачен на спасение Израиля, уменьшается. То есть появилась возможность раскачать слабое звено, чтобы перераспределить пресловутое месторождение газа "Левиафан". Это фактически нераспределенный ресурс до триллиона долларов в нынешних ценах, который можно направить на что-то", – говорит Хазин.Эксперт отмечает, что одной из целей может быть спасение Турции, в сравнении с которой "цена Израиля становится маленькой"."Только в этой логике можно рассматривать то, что будет происходить, если исходить из логики, что это попытка тех сил, которые уже поняли, куда идут процессы и эти процессы не остановить. Я обращаю внимание, что кризис, начавшийся в США и Западной Европе в 2021 году, является полным аналогом кризиса 30-х годов, который привел к Великой депрессии, с той лишь разницей, что он будет глубже и длиннее", – рассуждает Хазин.Те, кто вовремя понял, что эти кризисные процессы не остановить, пришли к выводу, что надо переформатировать мир, говорит эксперт."Падение спроса приведет к формированию отдельных валютных зон, и те, кто это понял, сейчас формируют собственные валютные зоны. Я не исключаю, что Великобритания таким образом хочет захватить не только Западную Европу, но и Турцию с Ближним Востоком", – рассуждает Хазин.

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