https://sputnik-abkhazia.ru/20231018/presechena-raketnaya-ataka-vsu-na-krym-1048668019.html
Пресечена ракетная атака ВСУ на Крым
Пресечена ракетная атака ВСУ на Крым
После начала военной спецоперации на Украине ВСУ регулярно предпринимает попытки атаковать объекты на российской территории. 18.10.2023, Sputnik Абхазия
2023-10-18T19:30+0300
2023-10-18T19:30+0300
2023-10-18T19:30+0300
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СУХУМ, 18 окт - Sputnik. Российские войска пресекли украинскую ракетную атаку на Крым в среду, 18 октября. Об этом сообщает Минобороны России.Средства противовоздушной обороны России перехватили две ракеты в воздухе, их фрагменты упали в безлюдной местности и взорвались на земле. В результате происшествия жертв и разрушений нет, сообщает ведомство.
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новости, крым, министерство обороны рф, украина
новости, крым, министерство обороны рф, украина
Пресечена ракетная атака ВСУ на Крым
После начала военной спецоперации на Украине ВСУ регулярно предпринимает попытки атаковать объекты на российской территории.
СУХУМ, 18 окт - Sputnik.
Российские войска пресекли украинскую ракетную атаку на Крым в среду, 18 октября. Об этом сообщает
Минобороны России.
"18 октября текущего года около 17.40 мск киевским режимом была предпринята попытка террористической атаки переоборудованными в ударный вариант зенитными ракетами комплекса ПВО С-200 по территории Крыма", - говорится в сообщении.
Средства противовоздушной обороны России перехватили две ракеты в воздухе, их фрагменты упали в безлюдной местности и взорвались на земле.
В результате происшествия жертв и разрушений нет, сообщает ведомство.