https://sputnik-abkhazia.ru/20231018/presechena-raketnaya-ataka-vsu-na-krym-1048668019.html

Пресечена ракетная атака ВСУ на Крым

Пресечена ракетная атака ВСУ на Крым

После начала военной спецоперации на Украине ВСУ регулярно предпринимает попытки атаковать объекты на российской территории. 18.10.2023, Sputnik Абхазия

2023-10-18T19:30+0300

2023-10-18T19:30+0300

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СУХУМ, 18 окт - Sputnik. Российские войска пресекли украинскую ракетную атаку на Крым в среду, 18 октября. Об этом сообщает Минобороны России.Средства противовоздушной обороны России перехватили две ракеты в воздухе, их фрагменты упали в безлюдной местности и взорвались на земле. В результате происшествия жертв и разрушений нет, сообщает ведомство.

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новости, крым, министерство обороны рф, украина