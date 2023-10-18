https://sputnik-abkhazia.ru/20231018/rossiyskie-samolety-s-raketami-kinzhal-budut-patrulirovat-prostranstvo-nad-chernym-morem-1048663264.html
Российские самолеты с ракетами "Кинжал" будут патрулировать пространство над Черным морем
Российские самолеты с ракетами "Кинжал" будут патрулировать пространство над Черным морем
"Кинжал" – российский гиперзвуковой авиационный ракетный комплекс, ракеты способны поражать как корабли, так и стационарные объекты. 18.10.2023, Sputnik Абхазия
2023-10-18T14:10+0300
2023-10-18T14:10+0300
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СУХУМ, 18 окт – Sputnik. Самолеты ВКС России, оборудованные гиперзвуковыми ракетами "Кинжал", начнут патрулировать воздушное пространство над Черным морем на постоянной основе, заявил президент Владимир Путин на пресс-конференции по итогам визита в Китай.Путин добавил, что комплексы "Кинжал" имеют дальность свыше тысячи километров со скоростью девять махов.Ракеты "Кинжал" развивают скорость до 12 тысяч километров в час и поражают цели в пределах двух тысяч километров. Они неуловимы для систем противовоздушной обороны США и стран НАТО.
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MIA „Rosiya Segodnya“
россия, новости, черное море, вкс рф, владимир путин
россия, новости, черное море, вкс рф, владимир путин
Российские самолеты с ракетами "Кинжал" будут патрулировать пространство над Черным морем
14:10 18.10.2023 (обновлено: 14:13 18.10.2023)
"Кинжал" – российский гиперзвуковой авиационный ракетный комплекс, ракеты способны поражать как корабли, так и стационарные объекты.
СУХУМ, 18 окт – Sputnik. Самолеты ВКС России, оборудованные гиперзвуковыми ракетами "Кинжал", начнут патрулировать воздушное пространство над Черным морем на постоянной основе, заявил президент Владимир Путин на пресс-конференции по итогам визита в Китай.
"По моему поручению военно-космические силы России начинают на постоянной основе патрулирование в нейтральной зоне воздушного пространства над Черным морем. И наши самолеты МИГ 31 вооружены комплексами "Кинжал", – сказал он.
Путин добавил, что комплексы "Кинжал" имеют дальность свыше тысячи километров со скоростью девять махов.
Ракеты "Кинжал" развивают скорость до 12 тысяч километров в час и поражают цели в пределах двух тысяч километров. Они неуловимы для систем противовоздушной обороны США и стран НАТО.