https://sputnik-abkhazia.ru/20231018/rossiyskie-samolety-s-raketami-kinzhal-budut-patrulirovat-prostranstvo-nad-chernym-morem-1048663264.html

Российские самолеты с ракетами "Кинжал" будут патрулировать пространство над Черным морем

Российские самолеты с ракетами "Кинжал" будут патрулировать пространство над Черным морем

"Кинжал" – российский гиперзвуковой авиационный ракетный комплекс, ракеты способны поражать как корабли, так и стационарные объекты. 18.10.2023, Sputnik Абхазия

2023-10-18T14:10+0300

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черное море

вкс рф

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СУХУМ, 18 окт – Sputnik. Самолеты ВКС России, оборудованные гиперзвуковыми ракетами "Кинжал", начнут патрулировать воздушное пространство над Черным морем на постоянной основе, заявил президент Владимир Путин на пресс-конференции по итогам визита в Китай.Путин добавил, что комплексы "Кинжал" имеют дальность свыше тысячи километров со скоростью девять махов.Ракеты "Кинжал" развивают скорость до 12 тысяч километров в час и поражают цели в пределах двух тысяч километров. Они неуловимы для систем противовоздушной обороны США и стран НАТО.

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Sputnik Абхазия

россия, новости, черное море, вкс рф, владимир путин