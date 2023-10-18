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Турбаза: Шагаров о развитии туробъектов на особо охраняемых территориях
Турбаза: Шагаров о развитии туробъектов на особо охраняемых территориях
Директор по охране окружающей среды и устойчивому развитию Курорта "Красная Поляна" Лев Шагаров в эфире радио Sputnik рассказал, как можно развивать туризм на... 18.10.2023, Sputnik Абхазия
2023-10-18T13:28+0300
2023-10-18T13:28+0300
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Турбаза: Шагаров о развитии туробъектов на особо охраняемых территориях
Турбаза: Шагаров о развитии туробъектов на особо охраняемых территориях
Об экологии и туризме, о том как развивать индустрию туризма на особо охраняемых природных территориях, не принося вред природе, рассказал директор по охране окружающей среды и устойчивому развитию Курорта "Красная Поляна" Лев Шагаров. Он отметил, что Абхазия находится на пороге бурного развития экологического и сельского туризма. Так как прибрежный туризм уже хорошо развит, самое время посмотреть в сторону гор. "Развитие туризма на этих территориях может снизить сезонный фактор, и увеличить доходы всей отрасли, и дать импульс развитию сельских территорий, а не только прибрежных. Главная задача – посмотреть опыт, накопленный в Красной Поляне и Сочи, чтобы не допустить тех ошибок, которые были допущены", – сказал Шагаров. Подробности слушайте в аудиофайле.
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Турбаза: Шагаров о развитии туробъектов на особо охраняемых территориях
13:28 18.10.2023 (обновлено: 13:30 18.10.2023)
Директор по охране окружающей среды и устойчивому развитию Курорта "Красная Поляна" Лев Шагаров в эфире радио Sputnik рассказал, как можно развивать туризм на особо охраняемых природных территориях
Об экологии и туризме, о том как развивать индустрию туризма на особо охраняемых природных территориях, не принося вред природе, рассказал директор по охране окружающей среды и устойчивому развитию Курорта "Красная Поляна" Лев Шагаров.
Он отметил, что Абхазия находится на пороге бурного развития экологического и сельского туризма. Так как прибрежный туризм уже хорошо развит, самое время посмотреть в сторону гор.
"Развитие туризма на этих территориях может снизить сезонный фактор, и увеличить доходы всей отрасли, и дать импульс развитию сельских территорий, а не только прибрежных. Главная задача – посмотреть опыт, накопленный в Красной Поляне и Сочи, чтобы не допустить тех ошибок, которые были допущены", – сказал Шагаров.
Подробности слушайте в аудиофайле
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