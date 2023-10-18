https://sputnik-abkhazia.ru/20231018/vystavka-skulptur-gennadiya-lakoba-sostoitsya-v-moskve-1048663472.html

Выставка скульптур Геннадия Лакоба состоится в Москве

Выставка скульптур Геннадия Лакоба состоится в Москве

Геннадий Лакоба – абхазский скульптор, художник, член Международной ассоциации художников ЮНЕСКО. 18.10.2023, Sputnik Абхазия

2023-10-18T14:45+0300

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СУХУМ, 18 окт – Sputnik, Асмат Цвижба. Выставка скульптур Геннадия Лакоба состоится в арт-пространстве Rasario в Москве в четверг, 19 октября, рассказала Sputnik дизайнер, владелица бренда Rasario Расида Лакоба.По ее словам, встреча с Геннадием Лакоба вдохновила ее на трансформацию модного бутика Rasario в арт-пространство, о чем она задумывалась несколько лет назад.На выставке будут представлены изделия из бронзы и мрамора. Их, по словам Лакоба, объединяет общая идея прославления красоты женского тела и духа, философия, близкая бренду Rasario."Я безумно рада, что самое первое арт-мероприятие, которое мы делаем, получилось таким знаковым и символичным. Для нас с Геннадием это не просто выставка — это воплощение нашей творческой страсти и любви к искусству, нашего вдохновения формой и линией женского тела", – сказала Расида.Абхазский скульптор Геннадий Лакоба – выпускник Тбилисской академии художеств и Академии искусств Санкт-Петербурга. Его работы представлены в галереях и частных коллекциях по всему миру. Посмотреть их можно и в Сухуме, Лакоба – автор памятника Махаджирам на столичной набережной.

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